Big bang démocratique à Carpentras : les citoyens pourront demander un référendum

La municipalité de Carpentras (Vaucluse) provoque un big bang de la démocratie municipale avec deux dispositifs inédits.

Les citoyens pourront modifier ou supprimer des délibérations du conseil municipal. 380 voix sur une pétition permettront de proposer l'amendement aux élus. Aucune autre ville de France ne propose cette possibilité.

Autre nouveauté : si 10% des citoyens se mobilisent, un référendum d'initiative citoyenne pourra être organisé. Les Gilets jaunes le réclamaient mais le maire de Carpentras l'avait promis avant les Gilets Jaunes.

Serge Andrieu, le maire de Carpentras, explique qu'il veut faire évoluer la démocratie municipale pour être davantage à l'écoute des citoyens.

Référendum d'Initiative Populaire à Carpentras

1.900 voix de citoyens ou citoyennes de Carpentras permettront d'organiser automatiquement un référendum municipal d'initiative populaire. "C'est impliquer le citoyen parce qu'on ne lui donne pas la possibilité d'agir, seulement de se plaindre" constate le maire de Carpentras.

Serge Andrieu regrette qu'on "passe notre vie a donner notre blanc-seing à un maire. Il raconte ce qu'il veut pour être élu et après il fait ce qu'il veut. C'est la vérité, tout le monde le voit. Et moi le premier". Serge Andrieu espère être copié par d'autres communes. Le maire de Carpentras estime qu'il a déjà été copié pendant le mouvement des Gilets Jaunes qui revendiquait ce référendum d'initiative populaire : "ce que les Gilets Jaunes demandaient, j'ai été le premier à le faire. C'est bien qu'ils en aient parlé mais en réalité, c'est mon idée".

Droit d'amendement du conseil municipal

Il suffira de 380 signatures (2% des citoyens de Carpentras) pour faire jouer un droit d'amendement inédit. Les citoyens pourront modifier ou même supprimer un projet de délibération du conseil municipal. Leurs propositions seront soumises aux élus. l'order du jour sera publié 15 jours avant le conseil municipal Rafaèle Geslain, la directrice de la démocratie à Carpentras confie que "mieux gérer, c'est gérer plus prés et gérer avec le soutien des électeurs. Ca n'existe pas ailleurs. on invente le droit avec cet engagement"

Budget participatif de 25 euros par citoyen

La commune met en place un budget participatif de 700.000 euros par an. Les citoyens pourront proposer des aménagements qui seront réalisés dans l'année suivante par la mairie. La commune installe aussi une convention citoyenne de 35 citoyens tirés au sort pour sélectionner les projets et interagir avec les élus.