Coronavirus : à Virieu, l'entreprise Bigallet change l'alcool en gel hydroalcoolique pour les soignants

1000 litres de gel hydro-alcoolique ont été fabriqués à partir des stocks d'alcool de l'entreprise Bigallet, située à Virieu (Isère).

Bigallet au côté des soignants

Voici le communiqué de Bigallet mis en ligne sur leur page Facebook :

"Pour affronter ce virus, toutes les bonnes volontés sont requises, et tous les savoir-faire ! En tant que liquoriste, nous avions de l’alcool en stock au moment du confinement, alcool que nous avons utilisé pour fabriquer plus de 1000 litres de solution hydroalcoolique, qui sont offertes et déjà livrées à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu. Nous avions déjà été sollicités par les pharmacies, maison médicale de notre région, que nous avons approvisionnées en kit blouses jetables/charlottes/masques /alcool. Pour supporter les équipes médicales locales, qui s’investissent au quotidien, Bigallet est à 100%. Depuis 1872, la famille Bigallet perpétue l’art de fabriquer sirops et liqueurs à base de fruits et de plantes avec les mêmes procédés."