Biganos : après la Dune du Pilat on a visité les entrailles de l'usine Smurfit

Sur le Bassin d'Arcachon on peut aussi faire du tourisme industriel. Tous les mardis matin de l'été l'usine Smurfit Kappa de Biganos ouvre ses portes aux public pour une découverte de la fabrication de la pâte à papier.

Biganos, France

Sur le Bassin d'Arcachon il n'y a pas que les sites naturels qui se visitent cet été. Après la Dune du Pilat pourquoi ne pas s'arrêter à Biganos découvrir l'usine de fabrication de pâte à papier Smurfit Kappa?

Le site industriel ouvre ses portes au public tous les mardis matin et c'est un vrai succès : 2.500 visiteurs par an. L'usine, qui vient de célébrer ses 90 ans, est emblématique du Bassin d'Arcachon, au moins pour l'odeur d'oeuf pourri qu'elle dégage ! C'est aussi le plus gros employeur privé du Bassin avec 450 salariés qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

En compagnie d'une vingtaine de visiteurs nous nous retrouvons au coeur de la machine de fabrication de papier. C'est un enchevêtrement de tuyaux, de rouleaux, de chaudières, assemblés sur 70 mètres de long. Il fait plus de 40 degrés et le bruit est assourdissant. Philippe Hulot, chargé de communication est notre guide.

La machine 6 de pâte à papier © Radio France - Stéphane Hiscock

Sur cette machine nous produisons en moyenne 40 tonnes toutes les 40 minutes. Sur l'ensemble du site nous sortons 2.000 kilomètres de papier par jour, soit un aller-retour de la terre à la lune tous les ans !

- Philippe Hulot, Smurfit Kappa

En bout de chaîne © Radio France - Stéphane Hiscock

L'objectif de ses visites c'est aussi de montrer les efforts de l'usine en matière de protection de son environnement. "Nous sommes la seule industrie du Bassin d'Arcachon" explique Philippe Hulot. "Il y a évidemment un focus sur nous mais les gens n'imaginent pas tous les devoirs que nous remplissons vis-à-vis de l'environnement et notamment de la qualité de l'eau que nous rejetons. Les contrôles sont quotidiens et il faut que les gens sachent cela."