Des centaines d'artisans et de commerçants français se déshabillent sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours un hashtag "artisan à poil" a fait son apparition sur Facebook ou Instagram. Objectif : alerter l'opinion sur les conséquences du confinement pour les petites entreprises.

Biganos : Cynthia, photographe, pose nue pour défendre la cause des artisans

Ils sont coiffeurs, restaurateurs ou toiletteurs pour chiens et ils n'ont plus le droit de travailler en raison de la crise sanitaire. Leur slogan : "quitte à être mis à poil par le gouvernement et la covid, je préfère le faire moi-même !" Leur souhait : mettre en lumière le manque d'aides destinées aux petits commerces pendant le reconfinement.

Cynthia Gasté, photographe indépendante à Biganos sur le Bassin d'Arcachon est l'une de ses artisans qui posent nues devant l'objectif. Elle a posté sa photo sur Facebook samedi dernier. Pas facile, même pour une professionnelle de la photo, de passer devant l'objectif dans le plus simple appareil.

C'est pas évident ! Surtout quand on doit poster la photo sur les réseaux sociaux. On se demande comment les clients vont réagir. Finalement j'ai eu énormément de retours positifs !

- Cynthia Gasté

Depuis qu'elle a posté son cliché Cynthia a reçu des dizaines de messages de soutien. Elle espère reprendre son activité dès le 1 décembre. Un confinement prolongé serait une catastrophe pour cette artisan sans grande trésorerie.

