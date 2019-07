Biganos : inauguration de la rénovation du centre-ville

Après deux ans de travaux, le route qui traverse cette ville du Bassin d'Arcachon a été entièrement refaite. Les trottoirs ont été élargis, des pistes cyclables construites et des espaces verts aménagés sur près de deux kilomètres de voirie.

Biganos, France

Les commerçants et les riverains en ont fini avec les désagréments des travaux. La voirie a été entièrement repensée sur 1,6 kilomètres dans le bourg de Biganos. Situé sur un noeud de circulation routière entre le nord et le sud du Bassin d'Arcachon, le ville voit passer 12.000 véhicules par jour, 18.000 l'été. La chaussée n'a pas été élargie mais les piétons et les vélos peuvent désormais circuler en toute sécurité.

Mais ces travaux ne sont qu'une première étape dans la transformation de Biganos. Cette ville est en pleine croissance démographique. Dès l'an prochain le projet de la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) sera lancé, avec à la clef la construction de plusieurs centaines de logements.

Biganos a subi pendant des années la pression sociale sans projet d'aménagement à long terme. Aujourd'hui nous le faisons car nous savons que la population sera bientôt plus nombreuse

- Bruno Lafon, maire de Biganos

La ville a signé avec le promoteur Aquitanis un ensemble de projets : des bureaux, mais surtout 700 logements d'ici 20 ans dont 25 % en habitat social. Le projet peut paraître considérable à l'échelle de cette commune mais il est indispensable selon le maire Bruno Lafon. Biganos ne cesse de grandir : 10.000 habitants en 2016 quand les études ont été lancées, près de 11.000 aujourd'hui et sans doute 1.000 de plus quand les premiers logements seront livrés.