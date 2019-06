Biganos : inauguration du crématorium, le troisième en Gironde

Le crématorium de Biganos est inauguré ce jeudi soir. Il sera mis en service courant juillet. La demande de crémation est de plus en plus forte et les équipements peu nombreux : après Mérignac et Montussan, c'est seulement le troisième à ouvrir ses portes en Gironde.