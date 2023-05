Bigflo et Oli peuvent être rassurés, le zénith de Pau affichera bien complet pour leur concert

Bigflo et Oli sur scène à Nancy lors de leur tournée des zéniths.

Le concert de Bigflo et Oli est désormais complet "même à Pau" a t-on envie de dire... Le mois dernier, Bigflo chambrait les Palois dans une story sur Instagram . Le chanteur toulousain avait posté une vidéo pour motiver ses fans à remplir le zénith l'un des seuls de leur tournée à ne pas être encore complet : "tout est complet sauf Pau... Sauf Pau !" avait plaisanté Bigflo. Ce message a visiblement fonctionné puisqu'il n'y a désormais plus de place pour ce rendez-vous le 11 mai prochain.

ⓘ Publicité

"Pari gagné

Frédérique Duthu-Mésplès, la responsable commerciale du zénith, est ravie que ce challenge lancé par le chanteur ait fait bouger les gens : "ils ont gagné leur pari ! Ça nous a fait rire et je trouve ça chouette, les Palois ont été piqués par ces petites vidéos et il y a eu un rebond des ventes." On attend maintenant la vidéo de dédicace de Bigflo pour remercier son public béarnais !