Bigorre : Gérard Clavé, élu depuis plus de 30 ans à Bartrès, décoré de la Légion d'honneur

Des Béarnais et des Bigourdans ont été décorés de la légion d'honneur ce 14 juillet 2023 . En Béarn, la maire de Mazères-Lezons et vice-présidente de l'agglomération paloise, Monique Sémavoine a ainsi été récompensée, tout comme le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Julien Charles. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est un maire qui a été promu chevalier.

Beaucoup d'émotion pour le maire de Bartrès

Tout près de Lourdes, dans un village d'environ 500 habitants, Gérard Clavé est maire de Bartrès depuis 1990 et il est aussi président de l'association des maires ruraux des Hautes-Pyrénées. Trente-trois années à la tête de la commune, cet élu à la grande longévité a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, dans la catégorie Transition écologique et Cohésion des territoires. Nos confrères du média Yanous saluaient en avril dernier "le vétéran des élus municipaux handicapés de France".

"Très content, très heureux, réagit Gérard Clavé à l'annonce de sa récompense. C'est quand même des années en mairie avec beaucoup d'investissements sur la commune, pompier volontaire à Lourdes pendant 20 ans, président de l'ADMR à Lourdes aussi. Je suis très heureux de cette distinction qui honore tous les maires. On est tous à la même enseigne. Ce n'est pas facile d'être élu [...], la fonction de maire devient de plus en plus dure, les gens sont un peu excités. Il faut qu'on fasse bloc et qu'on reste bien notre ligne droite."