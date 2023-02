Bigorre : le ras-le-bol face aux gens du voyage installés dans la zone d'activités Cap'Aéro à Adé

Depuis plusieurs années et la création à Adé de Cap'Aéro Pyrénées, une zone d'activités entre Tarbes et Lourdes, des gens du voyage installent leur camp sur les lieux, tout près des entreprises implantées là. Et la cohabitation se passe mal : les chefs d'entreprise qui travaillent là ou qui doivent bientôt s'installer dans cette zone se plaignent de nuisances, de problèmes d'accès, de vols, et d'usage sauvage des ressources en eau et en électricité.

ⓘ Publicité

Le problème existe depuis un moment, mais ce n'est que depuis l'installation d'une dizaine de caravanes sur les lieux en décembre dernier que tout s'est accéléré. Martial Pecoste a acheté des terrains dans la zone d'activités, pour y implanter son entreprise de travaux publics BMTP Agri. Il doit prendre possession des locaux en avril prochain, mais la présence des gens du voyage lui met beaucoup de bâtons dans les roues : "c'était compliqué d'accéder aux locaux, il y a eu quelques dégradations aussi, avec des détritus, des excréments. Sur ma clôture ils avaient accroché leurs chiens, ils se servent des grillages comme étendoirs à linge".

Accès à l'eau et à l'électricité

Des gens du voyage qui s'installent là parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour camper expliquent d'autres patrons d'entreprise. Sur les lieux, il y a une armoire électrique et une borne incendie faciles d'accès, sur lesquelles ils peuvent se brancher pour avoir de l'électricité et de l'eau potable. Mais selon les témoins sur place, l'eau coule et se retrouve gaspillée toute la journée, et il y a le risque de court-circuit.

L'armoire électrique et la borne incendie auxquelles les gens du voyage se raccordent © Radio France - Flore Catala

"Avant ici ce n'était que des terrains", explique un chef d'entreprise qui travaille là depuis des années, "mais depuis qu'ils ont fait une zone d'activités, ces gens là ils ont la possibilité de se brancher sur de l'eau potable et ils ont l'électricité. Le jour où ils enlèveront ça, ils ne resteront plus".

Un problème d'aires d'accueil

Selon les autorités et les pouvoirs publics, ces gens du voyage atterrissent aussi là parce que l'aire d'accueil de Lourdes est fermée. Il y en a bien à Tarbes, mais "ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ne veulent pas se mélanger" avec ceux qui y vivent déjà, explique le maire d'Adé, Jean-Marc Boya. "Je comprends que ça soit dur pour eux de trouver un endroit, mais on ne s'implante pas n'importe où n'importe comment".

Entre ce mardi 31 janvier et ce mercredi 1er février, des gendarmes et agents de la préfecture des Hautes-Pyrénées se sont rendus sur les lieux pour faire évacuer le campement installé sur place. Une solution trop provisoire, qui ne pourra pas empêcher le retour de caravanes craignent les entreprises.

Elles sont en discussion avec la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées pour mettre en place des barricades à l'entrée du site : des blocs de béton pour barrer la route aux caravanes, un portail, et des plots rétractables pour également bloquer le passage.