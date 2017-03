Bilan 2016 des douanes en Pays de Savoie : plus de contrefaçons, moins de drogue

Les services des douanes des Pays de Savoie ont dévoilé hier leur bilan pour 2016. Une année marquée par une baisse des saisies de drogues (130 kg) et une explosion des saisies d'objets contrefaits. Plus de 509 500 contrefaçons ont interceptées par les douaniers.

En matière de lutte contre le trafic d’objets contrefaits, c’est une année record. En 2016, les douaniers des Pays de Savoie (direction régionale de Chambéry et direction régionale d’Annecy) ont mis la main sur 509 543 articles de contrefaçon. Ces saisies ont été principalement effectuées au niveau des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc "Ce fléau des contrefaçons touche tous les produits", indique le patron des douanes de Chambéry en charge de la surveillance de la frontière avec l’Italie. "On a eu des chaussettes, des chaussures, des ceintures mais aussi des médicaments et des jouets. Avec ce type de contrefaçon, la sécurité des consommateurs est mise en cause."

En octobre 2016 au tunnel du Mont-Blanc, nous avons saisi 225 100 paires de chaussettes dans un camion de 38 tonnes. Il arrivait d’Angleterre et se rendait en Italie. C’est la plus grosse saisie française réalisée sur la route l’année dernière." (Franck Testanière, directeur régional à Chambéry)

2016 a aussi été marquée par une baisse des saisies de drogues avec 130 kg de stupéfiants saisis.

103,6 kg de cannabis

12 kg d’héroïne

9,2 kg de cocaïne

6423 doses d’ecstasy (MDMA)

Nouveau pistolet mitrailleur

Etat d’urgence oblige, les douaniers des Pays de Savoie ont également été très impliqués dans le contrôle aux frontières. 1,6 million de personnes ont été contrôlées en 2016, 460 refus d’entrées sur le territoire français ont été notifiés et 14 passeurs ont été interpellés. Pour ces opérations de sécurisation des frontières, les douaniers ont reçu une nouvelle arme. "Il s’agit d’un fusil mitrailleur HK UMP 9mm", indique Hugues-Lionel Galy. "C’est une arme avec un effet visuel fort", reconnait le patron des douanes d’Annecy.

