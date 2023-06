Bilan à mi-mandat du maire de Tours : tram, aéroport, projets urbains, revivez notre matinale spéciale

C'était il y a trois ans, Emmanuel Denis s'emparait du fauteuil de maire de Tours, lors des élections municipales de 2020. Ce mercredi sur France Bleu Touraine, l'édile écolo a fait le bilan à mi-mandat de ses actions. Au programme, retour sur les avancées de son projet urbain, mais aussi sur la deuxième ligne de tramway ou encore son positionnement sur l'aéroport.

Un début de mandat ralenti par les crises successives

Le maire de Tours ne se donnera pas de note pour ce début de mandat à la tête de la Ville. "On est arrivé avec des grandes convictions, une ambition pour la Ville. On se rend compte qu'il faut avoir beaucoup d'humilité car les choses ne sont pas faciles. On a vécu la crise sanitaire, l'accélération de la crise écologique et la crise politique. Tout cela ne facilite pas la mise en œuvre de notre travail, mais on reste déterminé. On n'a pas ménagé nos efforts. Il y a encore beaucoup de projets à sortir comme notre école à bois/paille, des équipements sportifs qui vont sortir, l'extension de la zone piétonne dans le Vieux Tours [...] "

L'entretien de la Ville

De nombreux auditeurs se sont exprimés sur la propreté de la ville qui laissait, selon eux, à désirer. Françoise a notamment interpellé le maire sur l'état des trottoirs "fissurés et plein d'herbes" dans son quartier. Une habitante qui se sent délaissée. "On a pas réduit les moyens sur la propreté. La remise à niveau des routes et des trottoirs est un gros budget, plus de 3 millions d'euros qui sont tous les ans transférés à la métropole. On a un plan pour l'ensemble de la Ville qui se fait progressivement. Sur la propreté, on n'utilise plus de produits chimiques, de pesticides dans les rues, donc quand on a des périodes très sèches puis des orages, cela pousse très vite et on n'a parfois pas le temps de remettre à niveau", précise Emmanuel Denis

Hausse du stationnement

À partir du 1er janvier 2024, une hausse du prix du stationnement en surface, jusqu'à 15 % de plus sera mise en place. Autre changement, à partir du 1er juillet 2023, les conducteurs de voiture électrique devront se diriger vers les horodateurs. Plus besoin de les récompenser selon le maire. "À partir du moment où on commence a avoir 10, 20, 30 % des usagers qui ont des voitures électriques, il n'y a plus besoin d'inciter. Cela veut dire que tout le monde a compris qu'il fallait aller vers des véhicules dépollués. Ce sont également des recettes pour la ville qui sont perdus." Emmanuel Denis qui rappelle également que les tarifs, des parkings souterrains, encore trop peu utilisés, vont eux, baisser.

La deuxième ligne de tram

Face aux critiques que le projet suscite, Emmanuel Denis rappelle son utilité. "Cela permet de faire cette révolution des mobilités complètement nécessaire au regard de la pollution générée aujourd'hui par les différents moyens de transport. Il faut sortir du tout voiture. C'est une obligation morale, une responsabilité de faire cette transition. Il faut offrir des alternatives qui sont efficaces et moins chers."

"On ne peut pas travailler avec Ryanair"

Concernant l'aéroport, Emmanuel Denis reste campé sur ses positions. "On ne peut pas travailler avec Ryanair qui a encore été condamné l'année dernière pour non-respect du droit du travail. Je pense que les collectivités n'ont pas à mettre de l'argent dans l'aviation commerciale. On a bien d'autres sujets plus importants à traiter."

L'affaire Fréderic Augis à la Métropole

Pour la première fois sur France Bleu Touraine, Emmanuel Denis réagissait à l'insulte raciste proféré par Frédéric Augis, le président de la métropole à l'encontre de Cédric de Oliveira. Le maire de Tours, père de trois enfants franco portugais assure "que ce n'est pas à lui de faire un appel à sa démission. J'ai condamné fermement ces propos. J'ai soutenu Cédric de Oliveira avec qui je continue à travailler. La justice a été saisie, a elle de faire son travail. Il est bien évident que ces propos racistes n'ont rien à faire dans la bouche d'un élu et encore moins dans l'enceinte du Conseil métropolitain."

