Secours en mer : 3.855 interventions sur la côte Atlantique cet été

Cet été 2022, les CROSS Etel et Corsen, les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, ont effectué 3 855 interventions sur la côte Atlantique. 80 % de ces interventions concernent les loisirs en mer, 20% concernent des professionnels.

Des noyades, mais pas que

Beaucoup d'interventions concernent notamment des personnes qui sont surprises par la marée. Des promeneurs qui "ne savent pas que la marée peut engendrer un brusque changement de situation. On se fait entourer et il y a trop de courant pour nager" explique Olivier Lebas, préfet maritime de l’Atlantique. "Il y a aussi des accident liés à des chutes de bateaux" poursuit-il. Si ces chutes de bateaux peuvent s'avérer bégnines, la préfecture maritime de l'Atlantique a régulièrement constaté le manque d'équipements adaptés pour survire dans l'eau : des gilets de sauvetages en mauvais état ou de couleur terne, non visible dans l'obscurité, par exemple.

Parmi les outils qui ont bien fonctionné cet été, il y a le numéro d'urgence : le 196. Un numéro qui contact directement le centre des secours en mer. Le gros avantage de ce numéro : vous êtes géolocalisé par votre téléphone, ce qui facilite l’organisation des secours.

Grâce à la communication sur les réseaux sociaux, la campagne de prévention de la préfecture maritime a pu toucher 1.7 millions de personnes.

Quelques préconisations concrètes

La première : préparer sa sortie. Prendre connaissances des conditions métrologiques, des marées, de la houle et du vent, des coefficients de marée, etc. Mais aussi de la zone géographique dans laquelle on se rend. Il y a des endroits plus ou moins dangereux sur le littoral.

On ne part pas en mer comme on part faire une activité à terre. Le milieu peut être très hostile.

Autre préconisation : toujours emporter un moyen de communication. Soit un téléphone portable soit une balise de détresse. "Mais surtout : bien dire où l’on va, ce que l’on va faire" insiste Myriam Sibillotte, administrateur des affaires maritimes, directrice du CROSS Corsen

Un des moyens pour faciliter le travail des équipes de recherche, c'est d'être visible. Porter un gilet de sauvetage voyant ou des vêtements colorés peut vous sauver la vie.

Parmi les recommandations, le préfet maritime de l'Atlantique préconise d'adopter un comportement éco-responsable en ramassant les déchets et en faisant attention à ne pas abîmer les fonds marins.