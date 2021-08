Bilan de juillet au Pays Basque : les chiffres sont bons

Plus d'etrangers, allemands, suisse et belges. Moins d'espagnols. Plus de monde en règle générale, le bilan du mois de juillet au Pays Basque est positif.

Le mois de juillet au Pays Basque a été bon selon les professionnels du tourisme. Il y a eu du monde mais pas forcement avec le soleil attendu. Le tout, sur fond de variant delta. Il n'empêche, partout les chiffres de fréquentation sont en hausse. François Pouyé, le directeur des grottes de Sare note une augmentation du nombre des visiteurs. L'une des explications est que la jauge imposée en 2020 a augmenté durant juillet un an plus tard.

François Pouyé, directeur du site des grottes de Sare Copier

Moins d'espagnols en Soule

Cette augmentation de la fréquentation on la note aussi en Soule malgré la fermeture des gorges de Kakoueta. Plus de monde donc dans la grotte de Laverna à Saint Engrâce mais une baisse de 56% du nombre d'espagnols. Pour Marie Constantin (assistante à la direction de la grotte de Laverna) "le bilan de juillet est positif par rapport à l'année dernière. Sauf qu'au niveau des visiteurs espagnols on a 53% d'espagnols en moins. Sinon, globalement, on a eu 26% de personnes en plus au mois de juillet. Ça peut, peut être, s'expliquer parce qu'on a un guide supplémentaire par jour par rapport à juillet 2020. Même si la gorge de Kakoueta est fermée on a plus de monde. Après il n'a pas fait très beau et donc les gens voulaient se mettre à l'abri. En tout cas pour nous, le bilan de juillet est positif"

Le gros des touristes sur la côte

Bien entendu le gros des touristes s'est concentré sur la côte avec de gros chiffres à Anglet grâce à un système de comptage basé sur les connexions internet. 130 000 personnes ont séjourné dans la commune. La directrice de l'office du tourisme, Pantxika Labrouche précise même qu'à Anglet on a noté une forte augmentation des locations de logements vacanciers avec un taux d'occupation de 74,23% pour 1835 logements saisonniers. Largement plus que l'été dernier en 2020 où 55% des 1686 logements avaient été réservés.

A Biarritz on a dénombré 6% de nuitées supplémentaires par rapport à juillet l'an dernier. Soit 2% de touristes en plus qu'en 2020. "Ce mois de juillet, il est pas mal du tout. On retrouve une fréquentation à l'identique de l'année 2020 et un poil supérieur à l'année 2019. Concrètement, on a reçu 130.000 touristes sur le mois de juillet 2021, ce qui fait une petite augmentation de 2 pour cent par rapport à 2003 et une augmentation de 1% par rapport au mois de juillet 2019"