Bilan de l'été satisfaisant pour les campings en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, l'un des plus fréquentés en France par les touristes, l'un des indicateurs de l'activité touristique, ce sont les campings . Malgré le pass sanitaire et la météo grise et fraîche de cet été, les campings du littoral n'ont pas désempli.

Les gérants de campings en Charente-Maritime sont satisfaits de leur été. Si certains se plaignent d'avoir vu moins de clients que l'année dernière, ils sont minoritaires. La plupart ont le sourire. Mais ce n'est pas avec l'année dernière qu'il faut comparer les premiers résultats de l'été qui s'achève dans les campings : la crise sanitaire n'était qu'à ses débuts, et les touristes n'étaient pas nombreux à vouloir s'agglutiner au bord d'une piscine ou dans un restaurant. Les chiffres de 2020 en ont été faussés. C'est à l'été 2019 qu'il faut se référer. Et c'était une très bonne année pour les quelque 350 campings charentais-maritimes.

pas de cocktail de bienvenue

Cette année, on est au même niveau qu'il y a deux ans. Avec des habitudes qui ont changé : un système de bracelet de couleur a été instauré pour éviter de demander plusieurs fois le pass sanitaire à tous les résidents qui fréquentent la piscine ou le restaurant du camping. Les traditionnelles animations qui font la réputation de l'hôtellerie de plein air (cocktail de bienvenue, soirées dansantes, jeux collectifs) ont souvent été supprimés. La météo maussade a été mieux acceptée par les locataires de mobil-homes que par les traditionnels campeurs avec tentes et sacs de couchage. Les réservations n'ont pas trop été annulées en juillet et août ; elles sont même bien avancées pour le mois de septembre, et même pour octobre !!