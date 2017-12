nice

Patrick Mairesse est le directeur départemental de la sécurité publique dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 ce mardi.

"La délinquance en baisse, les cambriolages en hausses"

Patrick Mairesse nous a notamment révélé le bilan de la délinquance dans les Alpes-Maritimes pour l'année 2017 : "La délinquance a baissé mais les cambriolages sont en hausses après 3 années de baisses. Le conseil c'est de demander aux voisins d'être vigilent et de ne pas dire qu'on est absent pendant ces fêtes de fin d'année"

Suicide des policiers : "Nous travaillons sur ce sujet"

2 policiers se sont suicidés dans les Alpes-Maritimes selon le syndicat Alliance. Patrick Mairesse s'est exprimé sur le sujet : "On est pas là pour parler des personnes qui se sont suicidés. On travaille beaucoup sur ce sujet. Nous avons par exemple 2 psychologues désormais dans les Alpes-Maritimes mais je m'inscris en faux lorsque j'entends on n'a pas assez de moyens, on est tous en burn-out. Je vois tous les jours des policiers heureux au travail. Le futur hôtel de police sera une vraie plus-value pour le département."