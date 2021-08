Bilan de la saison estivale en Gironde : "s'il avait fait beau on aurait sans doute battu des records"

C'est une saison estivale compliquée qui s'achève, marquée une fois encore par la crise sanitaire avec le passe sanitaire exigé, sans parler de la météo : maussade à la fois en juillet et en août. Et pourtant le bilan est satisfaisant, il aurait même pu être très satisfaisant si le soleil avait brillé.

France Bleu Gironde : Didier Arino, quel bilan tirez-vous de cet été 2021?

Didier Arino : Le bilan de l'été est bon compte tenu de la situation avec la crise sanitaire et une venue tardive des clientèles étrangères. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Français avaient envie de partir en vacances. Ils ont été très nombreux dans des hébergements marchands. Ce qui est un petit peu décevant c'est cette météorologie qui a handicapé les réservations de dernière minute et qui a ralenti le flux de clientèle dans les hébergements non marchands, c'est à dire dans les résidences secondaires, chez les parents et chez les amis. Mais globalement, ça reste un bel été pour la Gironde et plus particulièrement pour le littoral. L'ombre au tableau, c'est quand même le tourisme urbain qui reste très très en deçà d'avant la crise. C'est une vraie difficulté pour l'ensemble des grandes métropoles.

Les campings du littoral girondin ont fait le plein très vite dans la saison, c'est une nouveauté ?

Les acteurs ont démarré l'été avec quasiment 75% de taux d'occupation, ce qui était tout à fait remarquable. On pouvait s'attendre à une année record. Ça n'a pas été le cas du fait de cette météorologie défavorable, mais on a des écarts entre les acteurs et aussi entre les restaurateurs, car il y a ceux qui ont été très peu impactés par le passe sanitaire. Ceux qui touchent une clientèle plus jeune et plus populaire ont eu une baisse de leur chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même le retour des clientèles traditionnelles européennes. On a eu un retour des Belges, des Néerlandais et puis aussi des Allemands et des clientèles suisses.

Vous avez évoqué un bémol : le tourisme urbain. Il y a eu moins de visiteurs, notamment à Bordeaux, cette année ?

Les vacanciers qui ont été enfermés, confinés dans les villes, avaient envie de grands espaces, avaient envie de mer, avaient envie de plaisir. Pourtant la mauvaise météo a poussé un certain nombre de vacanciers à vouloir visiter les villes, à aller dans des sites en intérieur. On voit bien qu'il y a quand même une prime à la qualité. Les très bons professionnels de l'hébergement ont fortement rempli leur hébergement et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la prime à l'investissement, à la qualité et aussi à un tourisme plus élargi, à un tourisme plus identitaire, un tourisme plus inclusif. Ça, c'est une très bonne chose pour la destination Gironde.