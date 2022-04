Bilan de la tempête Diego en Berry

Plus de 2.000 Berrichons se réveillent sans électricité à cause de la tempête Diego (image d'illustration)

Des rafales à plus de 100 km/h dans l'Indre et le Cher, une bourrasque à 113km/h enregistrée à Bourges... La tempête Diego a traversé le Berry vendredi entre midi et minuit. Au passage, elle a déraciné quelques arbres, cassé de nombreuses branches et abimé des toitures.

Les gendarmes de nos deux départements totalisent une centaine d'appels entre midi et minuit pour des obstacles sur la chaussée. La tempête n'a pas fait de blessé.

Ce samedi 9 avril, plus de 1.00 foyers restaient privés de courant dans l'Indre et autant dans le Cher. Les agents d'Enedis sont sur place et un hélicoptère arrive pour repérer les problèmes et rétablir le courant partout au plus vite.