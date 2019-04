Bilan du Grand débat: un Montois réagit

Vous êtes sculpteur peintre, vous avez été l’organisateur de plusieurs réunions, vous y avez mis beaucoup de cœur. Que retenez-vous de ces réunions avec le recul ?

Du bonheur, de la joie, du doute, de l’interrogation et de l’émotion.

Ce lundi, Edouard Philippe a fait un compte rendu de ce grand débat. Qu’en avez-vous pensé ?

Ça m’a semblé encore en état de préparation encore au niveau du compte rendu. Il y avait quelque chose de dilué. J’ai entendu le mot « taxes ».

En effet, l’une des demandes qui a fait le plus consensus, c’est la baisse des impôts.

On avait l’impression quand même qu’il y avait des inégalités dans le pays et qu’il fallait les résoudre de façon rapide en prenant ce qu’il fallait aux personnes qui étaient les plus privilégiées, celle qui étaient dans les couches sociales les plus favorisées.

Le premier ministre parle même d’une immense exaspération fiscale.

C’était des espèces de cercles concentriques de colère qui se mettaient en place très tôt. Donc il y a quand même viscéralement des remontées acides on va dire et qui ont besoin d’être réglées. Alors, on les règle comme on veut ces remontées acides, soit par des placebos soit en traitant les problèmes de fond.

Vous attendez quoi de tout ça ?

Déjà, ce que j’attends, c’est que le rythme se ralentisse un petit peut. Que l’on ne soit pas toujours dans une course en avant, une course dans la tendance, une course à être original et en fin de compte au lieu d’éclaircir la situation, tout cela aide à la compliquer.

Parce que selon vous, il n’y a pas urgence ?

Il y a aussi une urgence à calmer le jeu. L’aboutissement de la situation d’aujourd’hui n’a pas émergé en quelques jours, ni en quelques mois, ni en quelques années.

Vous êtes plutôt confiant ?

Non, je m’interroge. Je me maintiens à l’écoute et je redemande encore du temps. Je pense qu’il y a une petite lumière quelque part qui reste allumée et on va voir si elle résiste au vent mauvais.

Vous pourriez réorganiser d’autres réunions ?

Pourquoi pas. Il me semble avoir encore de la force pour le faire.