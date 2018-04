Isère, France

La Foire des Rameaux se termine ce dimanche 15 avril 2018 et le bilan de fréquentation est un peu moins bon que l'année dernière. Le responsable de la communication, John Naisse, précise qu'il y a eu moins de visiteurs pour cette 84e édition : "On a eu moins de monde, entre 20% et 30% de clientèle en moins à cause des intempéries".

"Quand le temps ne s'y prête pas, forcément les gens ne viennent pas", explique John Naisse. "Cela concerne surtout les familles, les manèges pour les enfants. Les jeunes en revanche viennent même quand il pleut !"

John Naisse, responsable de la communication, raconte la venue de Michel Fugain à la Foire des Rameaux Copier

Cette 84e édition de la Foire des Rameaux comptait 120 manèges. Elle a duré du 24 mars au 15 avril. Un invité de marque a fait un saut à la foire le samedi 14 avril 2018, c'est le chanteur grenoblois Michel Fugain. Il était sur place pour le tournage d'une émission. "Le chanteur n'a pas fait de tour de manège mais il a mangé des beignets et des pommes d'amour", sourit John Naisse.