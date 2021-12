Bilan mitigé pour le marché de Noël de Châteauroux

Les allées pouvaient sembler un peu vides au marché de Noël de Châteauroux cet après-midi de veille de Noël. Et pour cause, il semble avoir attiré moins de monde que les années précédentes aux dires de la plupart des trente-cinq exposants. "Je pense que c'est à cause du froid mais je dirais qu'on a eu environ 20 % de perte de fréquentation par rapport à l'année dernière, estime Sylvie, gérante d'un stand. On a aussi subi la concurrence de certains marché de Noël comme celui de Saint-Maur. Il y avait beaucoup de monde le jour de l'ouverture mais ensuite c'était plus mou."

Une fréquentation plus faible que l'année dernière mais tout de même correcte

Michaël, un autre exposant, également fondateur de Brassbeez, constate lui aussi cette baisse de fréquentation mais il relativise : "En plein Covid, il ne fallait pas non plus s'attendre à avoir le même marché que l'année dernière avec des gens qui sortaient du confinement et avaient plus en vie d'acheter et de sortir. Mais les paniers moyens sont un peu plus élevés que l'année dernière. Les gens qui sont venus ont acheté plus de quantité. Donc on a fait un peu moins de vente mais ça n'est pas trop mal non plus".

Gaëlle, des bougies de Grigri a même réussi à s'y retrouver in extremis. "J'avais très peur jusqu'à ce vendredi matin", confie-t-elle. Après une très bonne première journée, elle a elle aussi subi la baisse de fréquentation mais a été sauvée par les achats de cadeau de dernière minute : "Par rapport à l'an dernier, je n'étais pas dans mes chiffres, mais aujourd'hui j'ai fait une super journée. Grâce à ça, j'ai vendu autant que l'année dernière donc je ne me plains pas."

Une autre raison qui peut expliquer cette baisse de fréquentation est l'absence de patinoire pour la deuxième année consécutive. Elle prive le marché d'un public qui venait en nombre mais selon Octave qui s'occupe du petit train depuis six ans, c'est plutôt positif. "La patinoire prenait beaucoup de place, là on a des allées plus aérées. Ça fait plus marché de Noël justement, se réjouit-il. Je trouve l'ambiance plus festive et agréable."

"On s'en sort quand même très bien"

Anne-Laure Bodin, directrice de Châteauroux Events et organisatrice du marché de Noël préfère quant-à-elle retenir le positif de cette édition 2021 : "On a réussi à faire un marché de Noël dans un contexte qui n'est pas évident. On a réussi à faire quelque chose de très animé et de très festif malgré ce contexte sanitaire. On a peut-être un tout petit peu moins de monde que l'année dernière mais ça reste un bilan positif. Les exposants, on salué l'accueil et la qualité des animations quotidiennes. On s'en sort quand même très bien."

Le marché de Noël devait fermer ses portes, ce vendredi 24 décembre au soir mais les exposants ont finalement obtenu l'autorisation de rester une semaine supplémentaire. La majeure partie d'entre eux a prévu de continuer jusqu'au 31 décembre.