Bilan mitigé un an après l'ouverture de la salle de shoot à Paris

Un an après l'ouverture de la salle de shoot, quel bilan ? Positif si l'on en croit la mairie de Paris et l'association Gaïa qui gère le site, chiffres à l'appui. Très mitigé pour le quartier : riverains et commerçants se plaignent de l'augmentation des nuisances.

Depuis son ouverture il y a un an, le 17 octobre 2016, 165 actes de consommation sont comptabilisés chaque jour, soit 53.582 consommations en un an, principalement des injections, selon les chiffres de l'association Gaïa, qui gère la première "salle de consommation à moindre risque" de France, dite "salle de shoot", installée près de la gare du Nord à Paris, dans l'enceinte de l'hôpîtal Lariboisière.

La première substance consommée est le Skenan, un puissant antidouleur à base de morphine, loin devant l'héroïne (1%). Les consommations se faisant toujours sous la supervision d'un soignant, aucune overdose mortelle n'est survenue. Un passage toutes les trois semaines en moyenne a toutefois nécessité une intervention de l'équipe de réanimation ou des urgences de l'hôpital Lariboisière, auquel la salle est adossée.

La fréquentation de la salle a permis de réaliser 123 dépistages de maladies infectieuses (VIH, hépatites). Selon le ministère de la Santé, plus de 10% des usagers de drogue par injection ou inhalation en France étaient infectés par le virus du sida en 2011, et plus de 40% par celui de l'hépatite C.

Au total, 827 consultations sanitaires ont été réalisées par les médecins ou les infirmiers de Gaïa et 324 usagers ont été reçus pour des entretiens sociaux, portant notamment sur des questions administratives, de logement ou de problèmes avec la justice.

L'entrée de la salle de shoot rue Ambroise Paré © Radio France - Nathalie Doménégo

Si les consomateurs trouvent dans cette salle un lieu d'humanité, les riverains, eux, dénoncent la croissance des incivilités. Copier

Le mur d'expression à l'intérieur de la salle, destiné aux consommateurs © Radio France - Nathalie Doménégo

Gros plan du mur d'expression © Radio France - Nathalie Doménégo

Un bilan mitigé à en croire les habitants du quartiers. Reportage. Copier

Face à l'entrée de l'hopital, la station Autolib a été condamnée : les voitures étaient squattées © Radio France - Nathalie Doménégo