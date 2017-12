Auvergne, France

A l'approche des fêtes de fin d'année, les préfectures auvergnates communiquent les chiffres de la sécurité routière. Dans le département du Puy-de-Dôme, la tendance est favorable, à la fois pour novembre et pour les 11 premiers mois de l'année. Ils le sont moins ailleurs, notamment en Haute-Loire.

Le Puy-de-Dôme affiche un bon bilan. Bien sûr, 35 tués enregistrés de janvier à la fin novembre, c'est beaucoup trop. Mais c'est quand même cinq de moins que l'an passé sur la même période. En novembre, la tendance est également à la baisse : 9 accidents et 20 blessés de moins qu'en novembre 2016. Et on déplore cinq tués, comme l'année dernière.

Sur les routes du Cantal, en cette fin d'année, la stabilité est au rendez-vous avec un mois de novembre 2017 qui ressemble à celui de 2016. Une douzaine d'accidents qui ont fait 17 à 18 blessés mais pas de tué dans les deux cas.

En Haute-Loire, on a toutes les raisons de se mobiliser car les statistiques ne sont pas à la hauteur des attentes avec 11 morts depuis le début de l'année, un de plus que l'an passé. Le nombre de blessés hospitalisés fait un bond de près de 49 %. En novembre, un décès, alors qu'il n'y en avait eu aucun l'année dernière.

Manquent les chiffres de l'Allier qui devraient tomber dans la journée de ce vendredi.

Boire ou conduire, il faut plus que jamais choisir

Ce n'est pas une surprise, l'alcool reste la première cause des accidents de la route. Dans un accident sur quatre, le conducteur a bu le verre ou les verres de trop. Dans un sur six, l'alcool est combiné avec de la drogue. Vient ensuite la vitesse. Quant aux victimes, ce sont d'abord des jeunes de 18 à 24 ans et des seniors de plus de 65 ans.