Tourisme : les chiffres de l'été remontent au niveau d'avant Covid-19 dans les deux Charentes

La Charente et la Charente-Maritime ont fait le plein de touristes, cet été 2022. Les chiffres ne sont pas encore tombés. Mais ils remontent au niveau d'avant Covid-19. Les étrangers sont de retour et l'arrière-pays attire davantage.

Non ce n'est pas qu'une impression : la Charente et la Charente-Maritime ont bien été bondées de touristes, depuis le début de l'été 2022 ! Les chiffres ne sont pas encore tombés. Mais ils dessinent une bien meilleure saison qu'en 2020 et 2021, les deux dernières années ayant été plombées par le Covid-19. On se rapprocherait des statistiques de l'année 2019, selon Charentes Tourisme, l'organisme qui chapeaute les activités touristiques sur nos deux départements.

L'arrière-pays séduit de plus en plus

Les vacanciers restent principalement attirés par le tourisme bleu : les îles de Ré, d'Oléron, d'Aix et les plages de Châtelaillon et de la ville de Royan, où les campings sont nombreux. A La Rochelle, les excursions maritimes et l'Aquarium ont également, une fois de plus, étaient pris d'assaut. Mais d'autres trésors de nos départements séduisent de plus en plus.

Le Fort-Boyard, l'une des attractions qui attire le plus, en Charente-Maritime © Radio France - Clara GUICHON

"On est en train de gagner des parts de marché dans l'arrière-pays, note Stéphane Villain, président de Charentes Tourisme, et surtout en Charente. Je pense à Angoulême, Cognac ou Confolens." Cette évolution est très douce dans certaines communes, comme à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime.

Reportage à Saint-Jean-d'Angély

Le boom du vélo

Les vacanciers découvrent le département en randonnée, en cheval ou à vélo. "Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des touristes qui ne polluent pas et qui consomment en moyenne 71 euros par jour et par personne, indique Stéphane Villain. Ils profitent de notre patrimoine, s'arrêtent dans un bon restaurant et se reposent à l'hôtel."

Nos deux départements comptent cinq véloroutes et un panel de pistes cyclables. "Il faut que l'on continue à développer les infrastructures pour nos vélos", poursuit Stéphane Villain. Il voudrait développer des points "accueil-vélos" et informer mieux encore sur les différents itinéraires à vélo qui existent sur notre territoire.

Stéphane Villain, président de Charentes Tourisme, sur les vacanciers qui découvrent notre territoire à vélo

Le retour des touristes étrangers

85% de nos touristes sont Français. Mais de plus en plus de Sudistes remontent jusqu'à chez nous. Et cette année marque le grand retour des étrangers : des Anglais, des Allemands, des Hollandais, des Belges mais aussi, de plus en plus, des Espagnols. La compagnie Croisières Inter-Îles, qui réalisent des excursions en mer au départ de La Rochelle, a été témoin de ce phénomène.