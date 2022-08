Bilan de juillet en Béarn et en Bigorre : des touristes nombreux qui veulent peu dépenser

Ce mois de juillet a été chaud et rempli en Béarn et en Bigorre. C'est la tendance observée par les acteurs du tourisme en Béarn et en Bigorre pour ce début des grandes vacances. Si on regarde dans le détail, dans les deux zones, les hébergements ont eu des taux d'occupation compris entre 80% et 90%. Dans la vallée d'Ossau, l'office de tourisme note tout de même que les touristes consomment moins que les années précédentes, la faute à l'inflation, notamment l'augmentation du prix du carburant.

Le succès de la vallée d'Ossau et du train d'Artouste

Jean-Christophe Lalanne, directeur de la régie d'Artouste est ravi de cette saison : "100.000 visiteurs cet été et 55.000 l'hiver dernier, c'est une très bonne année 2021-2022." 30.000 visiteurs en juillet pour le train d'Artouste, un des meilleurs scores de fréquentation. Selon Jean-Christophe Lalanne, c'est lié - entre autres choses - aux 90 ans du train mais aussi le char du petit train dans la caravane du Tour de France.

L'office du tourisme de Laruns © Radio France - Marion Aquilina

Les gens consomment mais font des choix, explique Gaëtan Eveillard, directeur de l'office de tourisme de la vallée d'Ossau. "Ce que l'on constate partout, dans la restauration et pour les activités, on sent qu'il y a un budget qui est contraint. [...] Entre les prix de l'essence et la nourriture, les gens demandent beaucoup ce qui est gratuit", confie Gaëtan Eveillard. Pour les hébergements, les taux d'occupation sont compris entre 80% et 90% en vallée d'Ossau, voire quasi complets pour certains.

Les clients cherchent des gîtes avec piscine

Ce mois de juillet a été très bon, autant que l'année dernière, selon l'agence Gîtes de France dans les Hautes-Pyrénées qui compte 800 structures dans le département. Les réservations ont commencé vers le 9 juillet. D'après les premiers chiffres, les taux d'occupation étaient d'environ 80% sur la moitié du parc. "Notre hébergement phare est la grange en montagne explique Cathy Bonesso, directrice de l'agence Gîtes de France dans les Hautes-Pyrénées. Ce que regardent aussi les clients, ce sont les hébergements avec jacuzzi ou piscine, et principalement, des hébergements indépendants."

Les projections laissent présager un bon mois d'août selon Cathy Bonesso : "À partir de début août, on est complets jusqu'au 20 août. Il nous reste très peu d'hébergements. Il nous en reste quelques uns de disponibles pour fin août et début septembre où les réservations peuvent se faire un peu plus tard."

Des touristes français, belges, espagnols et anglais en Bigorre

À Lourdes, les touristes étaient au rendez-vous ce mois de juillet. Une fréquentation en partie liée au passage du Tour de France en Bigorre. Autre constat : les pèlerins se sont rendus au sanctuaire mais "il y a encore beaucoup de Français et peu d'étrangers", confie Hervé Jeanson, président du GNHI (Groupement National des Hôteliers indépendants) à Lourdes. Du monde donc, "mais pas les volumes attendus, on n'est pas encore au niveau de 2019" regrette Hervé Jeanson.