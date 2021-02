La ville de Billère a décidé de réparer les vieux vélos retrouvés abandonnés près du gave ou dans les rues de la ville et des les donner à des migrants.

Billère : des vélos restaurés et donnés à des migrants

Treize vélos sont prêts à être restaurés et donnés à des migrants

La ville de Billere recycle des vélo abandonnés pour la bonne cause. La police municipale récupère sur la voie publique des vélos abandonnés. Après avoir vérifier qu'ils ne sont pas déclarés volés, et attendu trois ans, la durée légale de prescription, elle a décidé de les confier à l'atelier de l'association vélo participatif. ce lundi, Alassane et Christian, des migrants, ont travaillé à l'atelier à la réparation de ces vélos, que la ville va leur donner. Pour eux, c'est un moyen de locomotion.

Un geste généreux et politique

Donc hier Alassane et Christian ont remis en état leurs futurs vélos. Sous la direction des bénévoles de l'atelier. La plupart des treize vélos sont des VTT. Les pneus sont crevés, il y a des jeux dans les pédaliers. Ces vélos sont abimés, mais pas foutus. Rien ne justifie de les mettre à la casse. Cet initiative municipale ne parle pas que de la cause des migrants, mais aussi développement durable. Treize vélos vont être restaurés et donné à des migrants ces prochains jours. Une opération appelé à être renouvelée.