Billère : les projets lauréats du deuxième budget participatif de la ville dévoilés

Billère, France

La ville de Billère a dévoilé ce samedi les sept projets qui seront bientôt financés grâce au deuxième budget participatif de la ville. "Cent villes en France seulement, dont Billère, ont recours à ce procédé" s'est félicité le maire Jean-Yves Lalanne. Sur les 83 idées proposées, 26 ont été converties en projets, pour lesquels les habitants , mais aussi ceux qui travaillent à Billère ou encore les écoliers à partir de neuf ans pouvaient voter.

La biodiversité et la solidarité ont le vent en poupe

Ce deuxième budget participatif a été doté de 75.000 euros, soit 25.000 de plus que l'an dernier, et il est déjà acquis que l'opération sera renouvelée l'année prochaine. Entre le 15 mai et le 15 juin, 1707 personnes ont voté (Billère compte près de 14000 habitants), c'est environ 500 de plus que l'an passé.

C'est le projet "Billère amie des oiseaux" pour l'installation de nichoirs en ville qui a obtenu le plus de voix. "L'an dernier je n'étais pas au courant, je n'avais rien proposé, là j'ai sauté sur l'occasion" se réjouit Noël Castan, un des porteurs de ce projet, "un projet non pas pour donner encore plus de confort à nous-mêmes, mais plutôt pour aider les espèces menacées et pour la sauvegarde de la biodiversité en ville". "C'est quand même une culture de la démocratie et de la ville assez unique, on a beaucoup de chance" complète Thérèse Piller, qui défendait le projet de permaculture aquatique au lavoir du chemin des vignes. Des poissons y couleront des jours heureux et chasseront naturellement les larves de moustiques qui s'y développaient.

Les sept projets lauréats (et leur coût estimé)