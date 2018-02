Créée en décembre 2010 dans l'idée de favoriser les rencontres entre générations, l'association Binome 21 poursuit son petit bonhomme de chemin et annonce une centaine de cohabitations « jeunes » et « seniors ». Elle tenait son assemblée générale ce jeudi 1er février à Dijon.

Dijon, France

"On est bien ensemble". C'est vrai entre vous et nous grâce à France Bleu, mais on pourrait aussi l'appliquer à l'association Binome 21 qui tenait son assemblée générale ce jeudi 1er février à Dijon. Binome 21 en a profité pour projeter un film résumant ses actions. En l'espace de sept ans, une centaine de cohabitations ont été mises en place sur l'ensemble de la Côte-d'Or, dont 35 en 2017.

Binome 21, qu'est-ce que c'est ?

C'est une association qui favorise les liens intergénérationnels par le biais d'actions de solidarités. Sa coordinatrice, Aurélie Benoit, précise qu'il y a deux actions principales. "Il y a des visites de solidarité et de convivialité qui sont effectuées par des jeunes qu'on engage en service civique. La deuxième mission, c'est de développer la cohabitation intergénérationnelle au domicile des personnes âgées."

Une cohabitation positive à tous les niveaux

Le principe est de faire rencontrer des jeunes qui cherchent un logement économique et décent et des seniors qui acceptent de les héberger, "en échange d'une présence rassurante, bienveillante et conviviale" explique la coordinatrice de Binome 21. "Les jeunes peuvent aussi apporter quelques petits services à la personne âgée"

Binome 21 - Binome 21

Comment participer ?

Binome 21 est présente pour accompagner cette cohabitation. C'est une structure intermédiaire qui met en relation la personne âgée et le jeune. "Chaque public nous contacte. On les rencontre séparément. L'entretien avec le jeune dure environ une heure. On écoute ses attentes et ses besoins et parallèlement, on rencontre les personnes âgées à domicile avec la même démarche à propos de leurs attentes par rapport à cette cohabitation. Ensuite, nous mettons les deux publics en relation. S'ils sont décidés à vivre ensemble, on les accompagne dans la mise en place de la cohabitation par la signature d'un contrat mais aussi d'une charte qui définie le rôle de chacun. L'association joue le rôle de médiateur pendant toute la durée de la cohabitation." explique Aurélie Benoit.

Des avantages multiples

Pour les jeunes, cela favorise leur insertion professionnelle et sociale en leur apportant notamment une expérience humaine et enrichissante dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec la personne qui les accueille ou qu'ils visitent. Pour les seniors, cela favorise le maintien à domicile et cela évite l'isolement relationnel. "Cela permet aussi pour les deux publics de changer le regard qu'ils peuvent avoir soit sur la jeunesse, soit sur la vieillesse" insiste la coordinatrice de Binome 21.

Le logo de Binome 21 - binome 21

Comment joindre Binome 21

L'association Binome 21 dispose d'un local situé à la Maison des associations au 2 rue des corroyeurs à Dijon. Pour lui écrire, précisez "Boite CC5"

Elle dispose également d'un site internet et d'une page Facebook.

Elle propose aussi une permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 9h - 12h : 03.80.46.17.43

Retrouvez l'interview d"Aurélie Benoit, la coordinatrice de Binome 21 ce vendredi 2 février sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H12.