Le syndicat Pic et Etang se prépare au recyclage des biodéchets

Le syndicat mixte entre Pic et Etang, qui regroupe 89 communes à l'est du département, mène une étude sur la gestion des biodéchets. Dans deux ans, les collectivités auront l'obligation de séparer les biodéchets du reste de la poubelle donc de proposer aux particuliers une offre de tri à la source.

À partir du 31 décembre 2023, tous les particuliers devront se voir proposer une possibilité de trier leurs biodéchets. Ceux qui sont d'origine végétale ou animale et qui sont jetés, quand c'est possible, dans les poubelles oranges. Le Syndicat mixte entre Pic et Etang qui regroupe 89 communes à l'est de l'Hérault, soit 210.0000 habitants, se prépare dès aujourd'hui à cette échéance en menant une étude.

Population multipliée par deux pendant la saison estivale

"Il va falloir tout repenser" prévient Fabrice Fenoy, le président du syndicat et maire de Lunel-Viel. "Par exemple, quand vous organisez une collecte, est-ce qu'il va falloir prévoir un bac de plus ? Ou alors est-ce qu'il va falloir dire que dans les permis de construire, on oblige à la création d'un lieu pour ces biodéchets ?" La fréquence des collectes est également en question, en fonction des communes, des quartiers et des saisons.

Aujourd'hui les biodéchets sont généralement incinérés

L'étude, qui va durer un an et demi, commence avec un état des lieux. Ce vendredi, à l'incinérateur de Lunel-Viel, un échantillon de 125 kg d'ordures ménagères a été prélevé. Le tout a été trié à la main puis pesé, "le but est de connaitre la proportion de chaque catégorie de déchets" précise Julien Baroni, gérant d'un des deux bureaux d'étude qui participent au projet. L'opération sera répétée 23 fois au total en sachant que la part des biodéchets peut varier considérablement entre un centre ville ou un village, une commune touristique ou un quartier pavillonnaire.

Aujourd'hui en France, selon l'ADEME, les biodéchets représentent 30% de nos poubelles.