Bioéthanol : "Nous avons vendus 16 milles boîtiers rien qu'en un mois. C'est plus que sur toute l'année 2021"

L'entreprise Flex Fuel Energy Developpement,, dont le siège social se trouve à Sophia-Antipolis, cartonne en ce début d'année. Elle fabrique des boitiers qui convertissent votre voiture essence en véhicule au bioéthanol. 16 milles boitiers vendus rien que pour le mois de mars.

Jérôme Loubert est le directeur développement Europe pour Flex Fuel Energy Developpement, une interview à retrouver en vidéo

Comment fonctionne le boîtier ?

"C'est un petit boîtier électronique. Nous l'installons dans le moteur de votre voiture essence, _j'insiste bien essence, pas diesel_. Il faut ajouter un petit peu plus de carburant pour permettre de rouler au bioéthanol à la place du sans plomb 95 ou sans plomb 98 pour adapter tout simplement votre moteur à ce carburant. Pour le diesel ça n'existe pas."

Combien coûte le boîtier ?

"Ce boîtier, il coûte à partir de 699 € TTC, posé et homologué, puisque ces boîtiers sont homologués par l'Etat depuis 2017, ça peut aller jusqu'à plus de mille euros TTC."

En combien de temps rentre t'on dans ses frais ?

"Beaucoup plus vite qu'avant, on gagne presque 1 euros 20 par litre consommé. Le bioéthanol est à environ 80 cents, contre un sans plomb qui est estimé à 1 euros 90 ou 2 euros. _Nous rentrons dans nos frais, environ après 12 000 kilomètres parcourus_."

L'essence qui ne fait qu'augmenter, finalement, c'est une bonne affaire pour vous ?

"C'est assez triste à dire mais en tout cas c'est une solution pour faire avancer la part de marché des agrocarburants, qui est extrêmement petite. Aujourd'hui, le bioéthanol représente un tout petit pourcentage sur le marché, mais en effet, c'est un levier pour le faire progresser. Nous avons vendus 16 milles boîtiers vendus rien qu'en un mois. C'est plus que sur toute l'année 2021. _C'est impressionnant comme progression. C'est une solution du pouvoir d'achat pour les Français_"

Comment vous avez fait pour être à la hauteur de cette demande ?

"On s'adapte et là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. On embauche, on embauche à tous les niveaux. Dans la filière, nos sous traitants embauchent, nous embauchons des préparateurs de commandes, des commerciaux, des techniciens puis c'est tout notre réseau de garages puisque les installations se font au travers de garages. Ces artisans, eux aussi embauchent sur tout le territoire."

Qu'est ce que le bioéthanol ?

"C'est fait majoritairement de la betterave, un peu de blé, un peu de maïs, mais majoritairement en France de la betterave."