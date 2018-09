Biot, France

Trois ans après les inondations mortelles dans l'ouest des Alpes-Maritimes - 20 morts et 600 millions d'euros de dégâts - la ville de Biot s'apprête à tourner une page. La première phase de démolition de villas situées en zone inondable commence aujourd'hui. : 18 maisons rachetées à leur propriétaire par la commune grâce au Fonds Barnier c'est à dire grâce à l'argent de l'Etat.

"C'est un dispositif qui existe pour sortir du danger des personnes dans des zones d'aléas très fort" explique le maire de Biot. "Donc la commune devient propriétaire mais elle est subventionnée à 100% pour l'acquisition, la démolition et la remise en état" détaille Guilaine Debras, invitée de France Bleu Azur jeudi matin. Au total , 12 millions d'euros ont été débloqués par le Fonds Barnier.

"C'est une étape importante" reconnaît Guilaine Debras. "Car ces maisons étaient vides, abandonnées et devenues un emblème négatif de cet épisode" raconte le maire de Biot. Guilaine Debras a été mise en examen il y a un an et demi pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence" dans le cadre de l'enquête consécutive aux indondations.