Biscarrosse : déchets, mégots, bruit et stationnement gênant, la ville veut lutter contre les incivilités

Chaque été, la population de Biscarrosse est multipliée par sept : de 15.000 à 100.000 habitants. Une manne financière qui amène aussi son lot de désagréments, et notamment une augmentation des incivilités. Des nuisances sonores aux stationnements anarchiques et gênants en passant par les déchets jetés dans la rue et sur les plages, les mégots et autres déjections canines, la consommation d'alcool sur la voie publique ou encore le port du maillot de bain en plein centre-ville.

"Le vent va emporter les déchets directement dans l'océan"

En ce qui concerne les déchets, la maire de Biscarrosse, Hélène Larrezet, rappelle qu'"un déchet qui n'est pas dans une poubelle, qui est posé à côté ou qui est posé dessus" représente "la pollution la plus directe, avec le vent qui va emporter ces déchets directement dans l'océan." Or, selon elle, "si on est capable d'amener de quoi consommer sur les plages, on peut dans la même glacière ou dans le même sac mettre les papiers, les canettes, les déchets" et ce même si "quand on remonte de la plage, on voit que les poubelles sont saturées".

Faut-il vider les poubelles plus souvent, alors ? "Croyez bien que tous les dispositifs sont extrêmement déployés sur notre station, assure la maire. Mais vous ne pouvez pas passer matin, midi et soir, faire des collectes. Nous n'aurons jamais les moyens. Et on s'aperçoit que plus on en met, plus les personnes se dédouanent du bon geste, qui est celui de gérer jusqu'à la poubelle, et dans une poubelle, ses déchets."

Les touristes en maillots de bain

"Certains comportements ne sont pas forcément appropriés au savoir vivre, admet Hélène Larrezet. Donc on rappelle que tout n'est pas acceptable sur le domaine public. Il y a des espaces où l'on a la liberté de se dévêtir, mais nous ne souhaitons pas la même tenue dans les espaces commerçants, à proximité des étalages alimentaires, dans nos rues, etc. C'est une question d'hygiène et c'est une question d'éducation. Nous sommes une station avec une haute fréquentation et tout cela se passe beaucoup mieux si chacun fait un peu attention à sa tenue. Parce que si certains sont en vacances, d'autres sont à fond dans leur travail."

Une campagne décalée

Pour lutter contre ces incivilités, la ville de Biscarrosse a donc lancé une campagne de communication avec des visuels quelque peu décalés. Elle a été imaginée par le collectif Kloudbox, dont deux des trois créateurs sont originaires de Biscarrosses, et elle a mis en scène des Biscarrossais.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix