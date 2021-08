Biscarrosse : les fêtes de la plage de septembre annulées en raison du contexte sanitaire

Comme en 2020, il n'y aura pas de fêtes de la plage cette année à Biscarrosse (Landes). Prévues les 4 et 5 septembre prochains, elles sont annulées, annonce ce jeudi 12 août la mairie de Biscarrosse. Le contexte sanitaire "ne permet pas d’envisager sereinement cet évènement et après concertation avec les différentes associations organisatrices, il a été décidé, non sans peine, d’annuler l’édition 2021 des Fêtes de la Plage prévue en septembre prochain" ajoute la mairie.

Ces fêtes sont l'occasion, traditionnellement, à Biscarrosse Plage, de célébrer la fin de la saison avec des associations. Elles réunissent des milliers de personnes, avec de animations et des concerts. Les fêtes de la plage avaient déjà été annulées en 2020 en raison de la crise épidémique. La ville de Biscarrosse donne rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition des fêtes.