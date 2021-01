Biscarrosse : un centre de vaccination Covid 19 ouvre le mardi 2 février

Un centre de vaccination contre le coronavirus ouvrira à Biscarrosse le 2 février au Centre Latécoère. Les plus de 75 ans, les professionnels de santé et médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables et les personnes ayant une pathologie les exposant à la covid-19 seront prioritaires.

Le Centre Latécoère à Biscarrosse, situé au 1500 avenue Pierre-Georges Latécoère accueillera dès le mardi 2 février 2021 un centre de vaccination Covid 19 pour les habitants du nord du département des Landes. Depuis plusieurs jours, les équipes techniques et administratives de la ville de Biscarrosse préparent et aménagent les locaux. La mairie participe, avec le concours du SDIS40, à la coordination de ce centre avec la communauté médicale du territoire qui est fortement mobilisée dans cette campagne de vaccination avec plus de 30 médecins et près de 50 infirmières engagés.

La vaccination est réservée dans un premier temps aux plus de 75 ans, aux professionnels de santé et médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables, ainsi qu’aux personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face au coronavirus.

Cette première phase de vaccination durera plusieurs semaines pour garantir l’accès au vaccin à tous. Il faudra être patient et prendre rendez-vous : tout le monde ne pourra pas être vacciné dès les premiers jours. Les prises de rendez-vous seront assurées en fonction du nombre de doses de vaccins attribuées par l’Agence Régionale de Santé.

Une seconde phase de vaccination sera effective à partir de fin février / début mars 2021 et élargira la vaccination aux personnes âgées de 65 à 74 ans.

La troisième phase, à partir du printemps 2021, poursuivra la vaccination auprès :

des personnes âgées de 50 à 64 ans

des professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire)

des personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge

des personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos

du reste de la population majeure.

Comment prendre rendez-vous ?

Il sera possible de prendre rendez-vous à partir du vendredi 29 janvier 2021

en vous connectant sur internet sur www.doctolib.fr

en appelant le numéro vert national au 0800 009 110

en appelant la préfecture des Landes au 05 58 06 72 98

en appelant la permanence de la ville de Biscarrosse au 05.58.82.70.64 du lundi au vendredi (9H-12h et 14h-17h)

La ville de Biscarrosse vous conseille de prendre rendez-vous en amont avec votre médecin traitant afin qu’il vous remette un certificat de non contre-indication, à présenter lors de votre rendez-vous au centre de vaccination.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Biscarrosse assurera un service de transport (réservation au 05.58.83.40.60) pour les biscarrossais n’ayant pas de moyen de locomotion. Des agents de la Ville assureront l’accueil et l’information des usagers sur site et un standard dédié est donc organisé pour les prises de rendez-vous et réponses aux différentes interrogations (voir plus haut).

Début janvier, la maire de Biscarrosse, Hélène Larrezet, avait proposé à l’ARS et aux services de l’Etat la mise à disposition de moyens permettant l’installation d’un centre de vaccination à Biscarrosse. Suite aux décisions de création de centres sur le département des Landes, Biscarrosse a été fléché. Le Centre Latécoère accueillera donc ce centre de vaccination. C'est un site accessible, modulaire, doté d’une grande capacité de stationnement, il permet un accueil dans des conditions optimales assure la mairie.