A Biscarrosse, un job d'été aux côtés des policiers

Pendant tout l'été, à Biscarrosse, dix-sept jeunes travaillent à la police municipale. Ils ne sont pas policiers à proprement parler, mais agents de surveillance de la voie publique. Leur mission : contrôler le stationnement et verbaliser les vacanciers en infraction.

C'est un job d'été qui sort de l'ordinaire...A Biscarrosse, dix-sept jeunes arpentent les rues de la ville, la plage et les parkings de la zone lacustre pour faire respecter les règles de stationnement. Ils ont un uniforme, un insigne aux couleurs de la République française, ils sont assermentés et peuvent verbaliser les vacanciers en infraction. Tout l'attirail et les prérogatives d'un policier municipal ... Sauf qu'ils ne sont pas policiers. Ces étudiants sont ASVP, agents de surveillance de la voie publique.

Anthony, Laetitia et Francis Picco, chef de service de la police municipale de Biscarrosse © Radio France - Elodie Vergelati

J'aime aller au contact des gens - Laetitia

Pour Laetitia, 24 ans, sa mission va bien au-delà du contrôle du stationnement et des PV. "J'aime aller au contact des gens. On est là aussi pour conseiller les touristes, les aider à s'orienter. Quand on patrouille sur un parking, et qu'on repère des objets de valeur à l'arrière des voitures, on prévient leur propriétaire", explique la jeune femme. Avec son binôme, Anthony, 22 ans, ils ont appris à gérer les moments de tension. "On reçoit une formation auprès des policiers municipaux. Parfois, une verbalisation se passe mal. La personne conteste l'amende, elle nous insulte. On doit rester calme, expliquer la situation", raconte l'étudiant en biologie. Tous deux le savent bien, l'uniforme peut susciter le respect comme le rejet.

Des ASVP auprès du chef de service de la police municipale de Biscarrosse © Radio France - Elodie Vergelati

Un job d'été qui suscite des vocations

Laetitia est en déjà à sa quatrième saison comme ASVP. Au point d'avoir réveillé sa vocation de petite fille. Elle l'avait enfouie pendant ses études, déjà bien avancées, de droit. "J'ai toujours rêvé de devenir policière. Cette fois, je me lance. En septembre, je tente le concours d'officier de la police nationale", s'enthousiasme-t-elle. Ce n'est pas la première fois que ce job d'été suscite des vocations. Depuis 2013, à Biscarrosse, onze agents saisonniers sont devenus policiers ou gendarmes.

Tous les profils nous intéressent - Francis Picco

Pour rejoindre les rangs des ASVP, il faut avoir au moins 18 ans. Pas besoin d'afficher un bac+5 sur son CV. "Tous les profils nous intéressent. Chez tous nos candidats, on recherche un dénominateur commun : le sens du service public. Et le respect de l'uniforme", résume Francis Picco, le chef de service de la police municipale de Biscarrosse.