Biscarrosse : une journée à la plage grâce au Secours populaire de la Gironde

Bordeaux, France

Un enfant sur trois ne partira pas en vacances cet été. C'est le constat dressé tous les ans par le Secours populaire français. Et comme chaque été, l'association se mobilise pour tenter d'offrir cette chance à un maximum d'enfants. Illustration en Gironde où les bénévoles ont permis à cinq familles de la région bordelaise de passer la journée au lac de Biscarrosse dans les Landes ce mardi.

Une journée de plage avec transport en bus et pique-nique à l'ombre des pins

Ils sont une vingtaine d'enfants à jouer dans l'eau. En maillot de main et du sable jusqu'aux oreilles, Mohammed grelotte un peu. Il raconte sa journée : "c'est super. On a nagé et puis on a fait un château de sable et puis on a encore nagé". Sa maman, elle aussi, profite de sa première vraie journée de vacances : "en ce moment c'est un peu compliqué alors merci au Secours populaire de nous offrir cette journée à la plage. Franchement sans eux je ne pourrais pas venir ici".

On sait qu'au 15 août les enfants qui ne sont pas partis en vacances, ne partiront pas. On leur offre une journée à la plage et des souvenirs qu'ils pourront raconter à leurs copains à la rentrée

- Pauline de Bortoli, responsable de l'antenne de Gironde

Et ce n'est pas fini. Le 22 août prochain le Secours populaire organise sa grande Journée des Oubliés des Vacances. Cette année les enfants de Gironde partiront au parc Walibi d'Agen.