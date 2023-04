Bissenty Mendy, le chauffeur de bus rouennais, joyeux et tiktokeur

Lunette de soleil et grand sourire. Peut-être avez vous déjà croisé Bissenty Mendy sur la ligne F9 qui relie Rouen à Elbeuf... ou sur TikTok. Ce chauffeur de bus de 34 ans s'est lancé sur la plateforme il y a un an pour parler de son métier et cumule déjà plus de 40 000 d'abonnés.

ⓘ Publicité

Pédagogie et bonne humeur

Quand sa nièce lui a parlé de TikTok, Bissenty Mendy était persuadé que "c'était pour les ados, pour qu'ils puissent s'amuser, danser, rigoler"... Mais finalement, il télécharge l'application et découvre qu'il y a également des contenus pédagogiques, faits par des personnes passionnées...

Il crée donc le compte happybusdriver1 : "C'est pour donner des indications sur le métier, je peux aussi donner des informations sur le trafic... et il y a aussi un peu d'humour. J'allie sérieux et bonne humeur", explique-t-il.

loading

Une formule qui marche puisque Bissenty Mendy compte désormais plus de 40 000 abonnés. Et pas forcément que des passionnés de conduite, précise-t-il.

A plus dans le bus

Le chauffeur de bus rouennais prépare ses vidéos durant le terminus "quand j'ai le temps, afin de ne pas retarder le départ", mais il réfléchit aussi à ses vidéos pendant qu'il conduit. "Parfois, c'est même des clients qui m'inspirent, qui me disent que je pourrais traiter ce sujet-là", affirme-t-il.

Après un an à poster des vidéos tous les deux ou trois jours - Bissenty Mendy n'a pas de planning à suivre à la lettre, il fait "au feeling" - il a atteint les 40 000 abonnés. "Je ne m'y attendais pas ! Quand je vois que la communauté s'agrandit et que c'est des personnes de tout horizon cela me touche, s'émeut le chauffeur de bus, avant de poursuivre, ça m'arrive qu'on me reconnaisse, et qu'on me dise "à plus dans le bus" au lieu de "au revoir bonne journée", car c'est ma marque de fabrique. C'est gratifiant !"

loading