Bizanos, Lons, Billère et Lescar ont les loyers les plus chers du Béarn

Le ministère du logement a mis en ligne un nouvel indicateur des loyers qui permet d'avoir une estimation du loyer moyen dans chaque commune de France. "Jusqu’à présent, aucun indicateur de loyers ne couvrait l’ensemble du territoire national" indique le site internet du ministère. Plusieurs cartes interactives permettent de comparer le prix de son loyer au m² (charges comprises) avec la moyenne du parc locatif privé, donnée commune par commune.

Premier constat en Béarn, il y a encore de la marge par rapport à Toulouse et surtout Bordeaux même dans les communes les plus chères de l'agglomération paloise. Pour un appartement T1 ou T2, il faut compter plus de 13€ du m² à Billère ou Lons et même près de 14€ à Bizanos pour les loyers les plus élevés du Béarn. Les maisons les plus chères à louer sont sur la commune de Lescar. Pau est moins cotée, aux alentours de 10€ du m² et plus l'appartement est petit, plus le prix du m² grimpe. Sur Oloron et Orthez, on est juste en dessous des 10€. On notera que la ville de Mourenx, conserve sa réputation de commune bon marché pour se loger avec des loyers bien en dessous des communes environnantes à 7,80€ du m² pour un appartement. Mais c'est dans les petites communes rurales du nord-est du Béarn qu'on trouve les prix les plus bas.