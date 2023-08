Bizeneuille : les YouTubeurs Mcfly, Carlito et Joyca sauvent une maison et l'offre à la Croix Rouge

C'est un geste de solidarité qui a bousculé la tranquillité de Bizeneuille (Allier), 300 habitants. En février 2021 les trois YouTubeurs Mcfly, Carlito et Joyca débarquent après un pari pour acheter une maison du bourg en ruine. S'en suit deux ans de travaux et un don en juillet 2023 à la Croix Rouge de Montluçon pour héberger une famille dans le besoin.

Tout part d'un jeu où le perdant se voit offrir la maison en vente la moins chère de France. Une ruine à 5.000€ (négociée à 4.000€). En voyant arriver les YouTubeurs dans sa commune, le maire Daniel Collinet admet avoir été "un petit peu sceptique". Et puis "au fur et à mesure des rencontres on a vraiment changé d'avis", explique l'élu.

La maison est incroyable ! Fin de l’aventure Bizeneuille ❤️

Une maison sauvée de la démolition

La maison, inhabitée depuis plus de 50 ans, était vouée à la destruction. La mairie avait fait une offre pour la racheter une première fois mais sa proximité avec l'église du village classée monument historique a empêché l'opération de destruction. Ce rachat par les YouTubeurs a finalement été salvateur, "la maison a été remise en état et valorisée, au niveau du patrimoine c'est une très bonne chose", salue Daniel Collinet. Parce que les travaux payés par Mcfly, Carlito, Joyca et leurs marques partenaires, la mairie ne pouvait pas se les permettre.

Bizeneuille : les travaux commencent ! (la maison va devenir légendaire)

Si les trois créateurs ont été très bien accueillis dans le village, les ouvriers et artisans du chantier aussi. Parmi les voisins, Claude et Bernard sont mis à l'honneur dans la dernière vidéo. S'ils ont été "embarqués sans le vouloir dans cette aventure", ils en retiennent surtout la grande humanité dont on fait preuve Mcfly, Carlito et Joyca. Trois créateurs qu'ils ne connaissaient pas du tout avant de les recevoir dans leur salon pour le café.

Claude et Bernard, les voisins de la maisons rénovée accompagnés du maire de Bizeneuille, Daniel Collinet. © Radio France - Evan Lebastard

Un don à la Croix Rouge

La ruine est devenue une magnifique maison d'architecte en T3. Une famille devrait s'y installer d'ici la deuxième quinzaine de septembre. La Croix Rouge de Montluçon va assurer l'accompagnement social et humain des bénéficiaires de l'opération. Pas de loyer à payer pour eux, seulement les charges d'eau, d'électricité et de chauffage. "On s'est vite rendu compte que Mcfly, Carlito et Joyca sont tout à fait alignés avec les grands principes du mouvement de la Croix Rouge, à savoir humanité, neutralité, impartialité", concède Jean-Luc Gache, vice-président de la Croix Rouge de Montluçon. "Ça a commencé comme une blague et ça se transforme en une chose merveilleuse."

Cette histoire aura aussi permis à toutes les générations de se retrouver dans le village. "On a vu des sourires sur les visages de nos séniors et aussi de nos très jeunes", s'amuse le premier adjoint au maire de Bizeneuille, Denis Penin. "Nos ados se sont sentis concernés et ce n'est pas toujours simple d'attirer leur attention". Il espère aussi voir des enfants en bas-âge débarquer dans la maison rénovée, pour bientôt renforcer les effectifs de l'école maternelle de Bizeneuille.