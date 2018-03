Biarritz, France

Une frontière barre le rond-point. Des barbelés. Jean-Pierre les enjambe gaiement. Il porte une pancarte autour du cou : "Non à l'Europe prison" peut-on y lire. "On est en train de préparer une loi qui envoie des victimes, des innocents en prison, scande-t-il, il n'y a aucune prise en charge humaine des migrants et la situation devient critique".

Le retraité admire Cédric Herrou : "c'est une personne à qui l'on reproche le délit de solidarité, il s'est dit que malgré les lois existantes, on ne peut pas rester les bras croisés, on est obligés d'aider ces réfugiés" juge le militant.

Cédric Herrou a coupé symboliquement les barbelés sur le rond point. Il a été condamné à 4 mois de prison pour avoir aidé des migrants. © Radio France - Théo Hetsch

Cédric Herrou justement coupe avec une pince les barbelés, ouvre la frontière, lui, condamné à 4 mois de prison pour avoir aidé des migrants. Il est fier de la mobilisation au pays basque, qu'il découvre : "c'est la première fois que je viens ici, raconte-t-il, les gens sont très bien organisés, mieux que chez nous" juge l'agriculteur en souriant. "Pour moi, _le Pays Basque est beaucoup plus étranger que Vintimille_, en Italie, explique-t-il, pourtant on s'entend bien, on partage des valeurs communes et on peut faire des choses ensemble" juge le militant.

Être enfermé au centre de rétention à la place des migrants

C'est Bizi qui l'accueille. L'organisation altermondialiste lance une campagne contre la loi asile et immigration. ET contre sa mesure phare : le doublement de la durée de rétention. Pour Florence Aniotz, l'une des coordinatrices de l'association, "la seule chose qu'on reproche à ces personnes, et la seule raison pour laquelle on les enferme, c'est qu'elles sont nées dans un pays en guerre, ou d'avoir subit des persécutions, bref d'être en fuite, explique-t-elle, c'est une politique purement répressive".

La campagne de Bizi va se prolonger jusqu'au 1er mai. Avec surtout, dans 10 jours, la réouverture du centre de rétention d'Hendaye, le 3 avril prochain. A cette occasion, l'association altemondialiste, appelle à un nouveau rassemblement. Les militants demanderont d’y être enfermés à la place des migrants.

Les militants ont occupé le rond-point de l'Europe à Biarritz une partie de la matinée et y ont installé des barbelés. © Radio France - Théo Hetsch

Parmi les militants présents rond point de l'Europe hier, Jean-Pierre, membre d'une association d'aide aux migrants. Lui aussi s'est mis à accueillir des réfugiés : "_on prend en charge une quinzaine de familles_, avec enfant, à qui la France a dit "on ne veut pas de vous", alors qu'ils risquent la prison chez eux voire la mort !". Ce retraité est scandalisé : "on a les moyens d'accueillir tout le monde, juge-t-il, il faut juste un peu de bonne volonté..."