Bizi ! dérobe les portraits d'Emmanuel Macron à Biarritz et Ustaritz

Pays Basque, France

Les militants de Bizi ! ont agi vite, sans violence et à visage découvert, ce jeudi matin, dans les mairies de Biarritz et Ustaritz au Pays Basque. Au même moment l'association ANV-COP21 a mené les mêmes opérations à Lyon et Paris pour "dénoncer l'inaction du gouvernement "contre le réchauffement climatique et l'urgence sociale".

Portraits réquisitionnés

Les militants de Bizi! à Biarritz où se déroulera le G7 fin août - Bizi!

Ils ont emporté les portraits officiels du Président de la République accrochées dans les mairies en les remplaçant par des affichettes au slogan : " Climat, justice sociale : où est Macron?".Bizi ! et ANV-COP21 expliquent réagir en réponse au gouvernement qui "confirme qu'il n'y aura pas de changement de cap en matière de lutte contre le dérèglement et les risques d'emballement du climat". Les militants écologistes rappellent que 4 associations de défense de l’environnement ont le 18 décembre engagé une action en justice contre l’État français pour « inaction face au changement climatique » et non-respect de ses obligations en la matière. La pétition a recueilli plus de 2 millions de signatures.

On le prend de façon amusée. Sur le fond, l'action est légitime - Bruno Carrère , le maire d'Ustaritz.

Le maire d'Ustaritz, Bruno Carrère "ne juge pas l'action elle-même" mais estime que "la revendication" de la défense du climat est "légitime" en ajoutant "qu'il faut absolument que le gouvernement et tous les gouvernements réagissent de façon forte et pas uniquement pendant des discours". Bruno Carrère ne portera pas plainte contrairement au maire de Biarritz, Michel Veunac qui dans un communiqué, qualifie "cette action d'imbécile" en ajoutant que " la question du changement climatique et celle de la transition écologique, au coeur du prochain G7, sont des sujets trop sérieux pour être traités par des coups médiatiques de potaches, vides de sens". fin de citation.