Bjorn et Loan les 2 premiers bébés de l'année à la maternité de Valenciennes

Marion, 22 ans, regarde avec amour son petit Loan qui se repose dans son berceau, sa "petite crevette" de 2.7 kilos pour 43 centimètres née à 6h12 ce premier janvier à l'hôpital de Valenciennes. Malgré un accouchement très difficile, c'est un rêve pour la jeune téléconseillère qui rêvait d'être maman depuis longtemps

C'est magique, c'est beaucoup d'amour , c'est mon plus beau cadeau

Même émerveillement pour Vivien l'heureux papa qui a pu assister sa compagne jusqu'au bout

Pendant les 9 mois on vit rien, on sent rien, alors quand il arrive c'est sûr que ça fait comme une bombe ! on réalise enfin. C'est magnifique, c'est la plus belle chose au monde

Des nouveaux parents qui n'ont pas hésité à se lancer dans l'aventure malgré la crise sanitaire, comme de nombreux couples assure le docteur Brigitte Guionnet, cheffe du service maternité qui présente un nombre de naissance stable par rapport à l'année dernière, 3241 bébés dont 59 jumeaux.

Ambre, Jade, Arthur, Louis mais aussi des prénoms plus insolites comme Elon-Onyx

Et comme les parents de Bjorn né à 5h39, ceux de Loan ont reçu aujourd'hui un bouquet de fleur de la mairie et un cadeau de la part de l'hôpital. Une visite qui fait du bien à Marion qui n'a pas pu accueillir les siens à cause des restrictions sanitaires

Ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral, ça nous fait un peu de visite

La maman qui a donc hâte de présenter son bébé au reste de la famille, et de commencer la vie à 3 dans son petit nid.

En plus des premiers bébés, l'équipe a aussi présenté le palmarès des prénoms pour 2021, le top 5 des filles c'est Ambre, Jade, Louise, Julia, Jeanne, et pour les garçons Arthur, Louis, Noah, Raphael, et Gabriel, et comme tous les ans on retrouve dans le lot des prénoms insolites notamment dans les prénoms composés comme Elon-Onyx ou Mohammed-Ali pour les garçons ou Océane-Mélinda pour les filles.