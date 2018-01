Saint-Maurice-la-Souterraine, France

C'est un vieux projet qui est en passe de se réaliser. "A l'ouverture du parc en 2001", explique Jean-Louis Drieux, le président du SMiPAC (Syndicat Mixte Interdépartemental du Parc d'Activités de la Croisière), "_on a travaillé sur la possibilité d'_une interconnexion entre l'autoroute A20, la Nationale 145 et le parc d'activités de la Croisière". Mais ça ne s'est jamais fait.

Ces dernières années, le SMiPAC, en lien avec l'Etat, a relancé le projet en revoyant ses ambitions légèrement à la baisse. L'urgence c'est la réalisation d'une bretelle d'accès depuis l'autoroute A20, au nord de Limoges. "Les entreprises retenues pour les travaux sont prêtes, on n'attend plus que l'accord du ministère des transports. On devrait pouvoir attaquer les travaux dès 1er trimestre 2018."

Un véritable labyrinthe" - J. Brognara / TiGR

"Aujourd'hui c'est un véritable labyrinthe", assure Jimmy Brognara, le directeur général de la société TiGR, fabricant de matériel thermique installé dans le parc depuis des années. "Certains de nos fournisseurs prennent la mauvaise sortie, passent devant nos locaux mais n'arrivent pas jusqu'à nous. Ils sont obligés d'aller jusqu'à Saint-Maurice-la-Souterraine pour faire demi-tour." Ce qui provoque le ras-le-bol des riverains... et des dégâts sur les routes secondaires.

Le Parc d'Activités de la Croisière est situé à la rencontre de l'A20 et de la N145, entre La Souterraine et Limoges - Goggle Maps

D'autres, comme Isabelle Cane, l'une des dirigeantes de Limoges-Palettes, se "trompent régulièrement de sortie... en plus on fait des va-et-vient toute la journée, on perd pas mal de temps."

Même cas de figure pour Relais 23, qui collecte et recycle des textiles. "On fait 7-8 rotations par jour", explique Julien Ballet, le responsable de la collecte des textiles. "Sur une année, une bretelle d'accès nous ferait gagner du temps et du carburant c'est sûr. Et encore on va se développer dans le futur avec des boutiques sur Limoges, peut-être Châteauroux ou Montluçon, donc le trafic va s'intensifier."

Data Center... restaurant... parking poids-lourds...

Pour le président du SMiPAC, la construction de la bretelle (500 000€ HT) "va attirer de nouvelles entreprises. Aujourd'hui il y a 9 entreprises pour environ 120 emplois, le parc s'est plutôt bien développé en tout cas conformément à ce qui se fait en zone rurale." Le pétrolier Picoty SA, installé à La Souterraine, va implanter un Data Center sur le parc de la Croisière. "Le permis de construire est validé", se réjouit Jean-Louis Drieux. "D'autres sociétés pourraient nous rejoindre, mais elles ont besoin d'espace, plusieurs hectares d'un seul tenant. C'est pourquoi le parc doit être agrandi."

Lorsque la bretelle d'accès sera construite, "d'ici la fin de l'année" selon Jean-Louis Drieux, un centre routier pourrait se développer à l'entrée du parc, avec un restaurant et un parking pour poids-lourds.