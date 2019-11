"La semaine du Black Friday est devenue plus importante que celle de Noël"

Il est difficile de passer à côté. Que ce soit à via une publicité ou une affiche à l'entrée d'un magasin, beaucoup d'enseignes ne parlent que d'une chose depuis quelques jours : le Black Friday.

Pendant une journée entière une majorité de marques vont brader leur produit et proposer des réductions à - 40; -50%, -60%. A l'origine le Black Friday c'est uniquement sur internet... mais ça c'est fini, les offres sont également à retrouver en magasin.

Dans cette enseigne, tous les produits bénéficient d'une réduction. © Radio France - Luc Chemla

Alors que cette journée prend de l'importance et a un véritable enjeu économique, de plus en plus de marque la transforment en une "Black Week" avec des réductions toute la semaine. C'est le cas notamment du magasin d'équipement de ski, Ekosport, à Saint-Alban-Leysse. "_Cette semaine on fait 15% de notre chiffre d'affaires de l'année, elle est devenue plus importante que Noël par exemple_" explique Yannick Morat, son PDG. Elle est stratégiquement placée, à un mois des vacances de Noël et au moment où les stations ouvrent.

"C'est le point de départ de la saison"

Il faut dire également que l'enseigne frappe fort en proposant combinaisons, casques, bâtons de ski à moitié prix ou encore une paire de ski à 300 euros au lieu de 500. "C'est devenu le point de départ de la saison, les gens regardent les sites durant les semaines qui précèdent puis achètent fin novembre, au moment du Black Friday. _C'est le début de la saison, des collections, c'est avantageux, et puis il y a également un effet d'annonce._"

Une affiche de la "Blakc Week" © Radio France - Luc Chemla

Christophe Finaz gère le magasin Montaz à La Ravoire, et pour lui pas de doute le Black Friday est immanquable. "De nos jours pour un commerçant c'est difficile de ne pas être présent." Il l'a également vu évoluer. "Il y a 10 ans cela paraissait absurde dans le domaine du ski de faire des promotions sur la toute nouvelle collection que l'on vient de déballer. Plus maintenant."

Certaines marques boycottent le Black Friday © Radio France - Luc Chemla

Mais ce Black Friday ne fait pas que des adeptes. Certaines marques comme Patagonia ou encore Picture ont décidé de la boycotter pour lutter contre la "surconsommation". Elles ne proposeront aucune réduction ce vendredi, ni les jours qui précèdent.