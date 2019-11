Black Friday : près de 200 militants d'Extinction Rébellion bloquent la galerie Chateaufarine

Près de 200 militants du mouvement Extinction Rébellion et d'Action Non Violente Cop 21 bloquent les entrées de la galerie Chateaufarine à Besançon ce samedi. Une action pour protester contre le Black Friday.

Besançon, France

Environ 200 militants du mouvement Extinction Rébellion et d'Action non violente Cop 21 ont bloqué les entrées de la galerie Châteaufarine à Besançon. Ils ont mis des caddies devant et bâché l'enseigne. Sur les bâches on peut lire des slogans comme "Soldes sur le vivant, animaux marins -50%, oiseaux -50%".

Les militants ont bâché l'enseigne de la galerie Chateaufarine à Besançon © Radio France - Romain Parreaux

Une action pour dénoncer le Black Friday. Pour les militants, cette opération commerciale incite à la surconsommation et a des conséquences néfastes sur le climat.

C'est la seconde grosse action d'Extinction Rébellion à Besançon © Radio France - Romain Parreaux

Les clients n'ont pas pu rentrer dans la galerie commerciale pour faire les courses. Ceux à l'intérieur ont pu sortir.