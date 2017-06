Black Roses, des motards bourguignons au grand cœur

Jusqu'au 18 juin, les magasins Carrefour organisent les Boucles du Cœur pour récolter des fonds.L'argent est reversé à plusieurs associations caritatives. Parmi elles, Black Roses des motards bourguignons qui viennent en aide aux enfants malades et aux personnes handicapées.

Les Boucles du Cœur, c'est une opération nationale pour récolter des fonds et les reverser à des associations caritatives.

En Bourgogne, parmi celles qui vont en profiter, il y a les Black Roses, une association de motards. Ils sont environ une trentaine entre la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. Leur but : aider les enfants malades et handicapés.

Une association de copains passionnés

L'association Black Roses est née le 23 juin 2012, de l'idée de deux copains passionnés qui avaient aussi envie de montrer que le monde des motards est solidaire. Pour Sylvain Mormile, le co-fondateur et le président de l'association, ça part aussi d'une histoire familiale. Il dit "avoir souffert du regard des gens sur mon frère, qui était handicapé . Je l'ai très mal vécu et j'ai voulu montrer que les enfants handicapés étaient normaux, qu'ils avaient leur place avec nous."

Des balades à moto pour redonner le sourire

Pour récolter des fonds, l'association propose des balades dans la région, jusqu'à Auxerre, Mâcon,ou Lyon. L'argent récolté sert par exemple à acheter des lits médicalisés, des lèves-malades électriques, des fauteuils roulants. Sa démarche rappelle Sylvain Mormille, c'est d'être à l'écoute, pour savoir quels sont les besoins. "Nous rencontrons les parents, ils nous parlent de leur quotidien, ils nous ouvrent leur intimité. Ensuite, on demande à l'enfant ce qu'il veut en priorité, ça peut être un vélo. Pour nous, ce n'est pas grand chose mais pour un enfant handicapé, il faut qu'il soit adapté et ça peut atteindre des sommes astronomiques!"

Les motards sont des gens responsables

"Les gens pensent souvent que les motards sont des "allumés de la poignée" et qu'ils roulent comme des fous. Mais 99% des motards sont des gens responsables et nous sommes surtout des parents", précise Sylvain Mormile , le co-fondateur de Black Roses. "La générosité existe entre motards et c'est tout ce potentiel que j'ai voulu le mettre au service des enfants".

Alors quand l'association organise des sorties moto et que "l'on voit le sourire des enfants , ça vaut tout l'or du monde !" conclut le président des Black Roses.

L'argent des Boucles du Cœur servira à financer leurs prochaines actions.