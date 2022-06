Blagnac : Découvrez les cockpits et installez-vous aux commandes d'avions de légende

L'association des Ailes Anciennes Toulouse organise un "week-end aux ailes", pour faire découvrir des avions mythiques, civils ou militaires. L'association aux 300 bénévoles préserve le patrimoine aéronautique depuis 42 ans et enrichit sa collection d'avions d'année en année, en restaurant les carlingues. L'occasion de rencontrer des passionnés, des anciens pilotes, des mécaniciens, qui connaissent bien l'histoire de ces modèles de légende qui ne volent plus mais témoignent du passé de l'aéronautique.

La Caravelle d'Air Toulouse © Radio France - Marion Chantreau

Jean-Claude Cathala, vice-président des Ailes Anciennes Toulouse explique le but de l'association :"on sauve des avions de la casse, pour qu'on se souvienne de leur technicité. On perpétue la mémoire des avions et de ceux qui les ont construits, pilotés, entretenus."

Les visiteurs sont nombreux, ravis de pouvoir monter dans les cockpits des avions.

des avions de légende exposés à Blagnac © Radio France - Marion Chantreau

Des avions de légende exposés

Parmi les avions, il y a l'Alpha Jet avion militaire et avion de la patrouille de France, un biplace, biréacteur avec sièges éjectables. Son ancêtre est là aussi, le Fouga : premier avion d'entrainement militaire à réaction pour l'armée de l'air (vendu à un peu plus de 800 exemplaires), le premier vol date de 1952. L'avion école le Mirage 2000 qui termine sa carrière est là aussi.

Un avion de l'armée de l'air américaine © Radio France - Marion Chantreau

Parmi les pièces emblématiques,le McDonnell Vodoo : un avion de chasse de l'armée américaine, confié à l'association par l'US Air Force en 1990 pour restauration. Son premier vol a eu lieu en 1954. Trois versions de l'appareil ont existé. Dans sa soute, il abritait des missiles nucléaires.

On citera aussi le Noratlas, un avion de transport militaire français, arrière grand-père de l'A400M Atlas, l'actuel avion de transport de l'armée de l'air. Il a été construit après la deuxième guerre mondiale. Le plancher est à plat pour faciliter le chargement de véhicules, d'hélicoptère démonté, de colis. Il sert à la logistique de l'armée de l'air. Il a servi en Indochine. Il a transporté des parachutistes pendant la guerre d'Algérie et des passagers pendant les grèves de mai 68.

Dans le hangar, il est possible d'entrer dans la cabine de pilotage d’un A310 qui a précédé l'A320 de l’aviation civile, il volait dans les années 1980, avec deux pilotes et un mécanicien de bord.

Le cockpit de l'A310 © Radio France - Marion Chantreau

Parmi les autres curiosités, un Pou-du-ciel, un avion à une hélice, un Breguet Deux-Ponts, avion de transport de fret et de passagers de 25 tonnes qui a été exploité entre 1953 et 1972. Son nom lui vient du fait qu'il peut accueillir des passagers sur deux ponts. Jean-Baptiste est bénévole :

Vous pouvez profiter de ce "week-end aux ailes" organisé aussi avec l’Aérothèque, Cap avenir concorde, les Amis du Patrimoine Turbomeca et Spotair encore ce dimanche de 9h à 17h30, Allée André Turcat, à Blagnac. L'entrée coûte entre 5 et 10€. Il est possible de manger sur place.