Blagnac : le Lac du Ritouret privé de cygnes après une série d'incidents

La ville de Blagnac ne réintroduira pas de cygnes autour du lac du Ritouret après plusieurs incidents. Une septuagénaire a été bousculée et sérieusement blessée par l'un des oiseaux. Deux autres cygnes sont morts après avoir été agressés, l'un par un chien et l'autre par jet de pierres.

Il n'y aura plus de cygnes autour du lac du Ritouret

Il n'y aura plus de cygnes autour du lac du Ritouret à Blagnac, près de Toulouse : les grands oiseaux blancs et les promeneurs n'arrivent pas à s'entendre et la cohabitation paraît impossible. La ville a donc décidé de faire une croix sur les cygnes après une série de mésaventures.

Une septuagénaire attaquée par un cygne

La première se déroule au printemps 2019. Une septuagénaire se promenant dans le parc se fait bousculer par l'un des cygnes du lac, elle tombe sur le dos, et se blesse sérieusement. Elle est transportée à l'hôpital pour des soins qui lui demandent de nombreux frais.

Afin de se faire rembourser, elle se tourne vers son assurance, qui elle-même se tourne vers celle de la ville, étant donné que l'oiseau dépend de la municipalité. "Nous sommes en concertation afin de trouver une solution à l'amiable, et afin que cette dame se fasse intégralement rembourser ses frais par la ville" explique Pascal Bourreau, élu à Blagnac et en charge notamment du suivi des parcs et jardins.

Deux oiseaux agressés

Le cygne agressif, lui, a été retiré des bords du lac et transféré à la Ferme du Paradis à Rieumes. Il a ensuite été remplacé par deux congénères, plus dociles.

Seulement voilà, selon Pascal Bourreau, l'un des deux a été attaqué par un chien juste après le premier confinement, et n'a pas survécu. L'autre, blessé par des jets de pierre en septembre, est mort également.

"En conséquence, nous avons décidé de ne pas réintroduire de cygnes à court terme autour du Lac du Ritouret" explique Pascal Bourreau, un peu déçu, mais avec le sentiment que ces grands oiseaux blancs jouent de malchance autour du lac.