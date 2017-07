Blagnac renoue avec le Tour

Abonnée aux passages de la Grande Boucle dans les années 80 et après avoir renoué avec en 2012, la voisine de Toulouse, symbole de l'aéronautique, retrouve les joies de cette grande fête populaire cette année. Blagnac accueille le départ de la 14ème étape du Tour de France ce 15 juillet. Coulisses.

Tandis que la 13ème étape se déroule ce 14 juillet en Ariège, le peloton débarque en Haute-Garonne ce samedi 15 juillet pour se rendre jusqu'en Aveyron, à Rodez, en passant par le Tarn. Pour la huitième fois de son histoire, Blagnac figure parmi les étapes du Tour de France. C'est même la sixième fois qu'elle est ville-départ. La dernière fois, c'était en 2012, lors d'un parcours menant les coureurs jusqu'à Brive. Blagnac est la quatrième ville du département la plus "accueillante" du Tour derrière Bagnères-de-Luchon, Toulouse et Revel. Entre 1984 et 1990, la ville que la majorité des Français connait grâce à son aéroport a reçu l’événement pas moins de six fois, six fois sur sept éditions, poussant même le vice à être à la fois ville-départ et ville-arrivée en 1984 et 1987.

En 2012, le maire, Bernard Keller, avait dit vouloir que le Tour revienne à Blagnac lorsque le musée Aeroscopia serait prêt. Il voulait même que le départ soit directement devant le musée, ça n'a pas été possible pour des raisons de sécurité mais le peloton passera bien devant. — Maryvonne Philbert, directrice de cabinet du maire de Blagnac et co-coordinatrice des opérations pour la mairie

Le peloton et la caravane partiront du Parc du Ramier, juste à côté du stade Ernest Argelès. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le parcours du Tour à @blagnac. De nombreuses animations seront prévues et au musée @aero_scopia une exposition d'avions dont le Concorde pic.twitter.com/CUqQr2311E — Velostory Tour 2017 (@TourVelostory) June 6, 2017

La sécurité comme contrainte supplémentaire

Le départ du peloton à Blagnac parc du Ramier aura lieu autour de 13 heures avec un passage par Grenade, Castelnau d'Estrétefonds, Bessières avant d'aller dans le Tarn (St Sulpice, l'Isle-sur-Tarn, Gaillac) et d'arriver à Rodez en Aveyron. Blagnac attend entre 20.000 et 30.000 personnes. Cette année, avec le plan Vigipirate les besoins en sécurité sont considérables. Or, d’après nos informations, il n'y aura pas plus de policiers qu'en 2012 à Blagnac, et pour cause, les forces de l'ordre son mobilisées sur le feu d'artifice toulousain la veille. La mairie de Blagnac a dû s'adapter aux exigences imposées par lé préfecture. Il va falloir notamment instaurer un filtrage avec non pas une fouille, mais un contrôle visuel des sacs et des éventuels blousons.

Il y a ce filtrage, c'est nouveau. On a tout essayé pour assouplir les contraintes, c'est une fête, on ne veut pas que les gens attendent des heures pour accéder au site. Mais c'est vrai qu'il faudra prévoir au moins 15 minutes d'attente. — Jean-Marc Dupuy, directeur des sports à la mairie de Blagnac et co-organisateur des opérations

En plus des traditionnelles chicanes, Blagnac doit mobiliser des camions pour sécuriser le secteur. © Radio France - Bénédicte Dupont

Deux fois plus de bénévoles qu'en 2012

Blagnac a lancé au printemps un appel à bénévoles pour donner un coup de main. Entre les initiatives individuelles et les associations locales qui ont rameuté leurs ouailles, ce sont en tout 96 personnes qui se sont portées volontaires. Ils auront pour missions essentielles l'orientation du public, le renseignement, la distribution des cadeaux de la Ville, et bien sûr la sécurité le long du "tube", le parcours des coureurs, pour éviter toute intrusion.

J'adore le Tour de France, et quand je le regarde à la télé, je regarde surtout ce que font les villages, leurs petites intentions. Ici, les écoles ont participé, il y a de la déco sur les rond-points, c'est chouette. — Fanny, 27 ans, Blagnacaise bénévole

La Ville a mobilisé près de 100 bénévoles, deux fois plus qu'ne 2012 © Radio France - Bénédicte Dupont

La Ville de Blagnac a tout spécialement décalé son feu d'artifice du 14-Juillet, reporté pour l'occasion au 15 juillet, il sera tiré depuis le lac du parc du Ritouret à 22h45. Evidemment, vous ne pourrez pas circuler normalement à Blagnac samedi (voir l'article pratique en lien ci-dessous). Prenez aussi vos préoccupations si vous comptez vous rendre à l'aéroport.

Samedi 15 juillet, Tour de France à #Blagnac. Anticipez votre arrivée sur l'aéroport. Plus d'infos sur https://t.co/dFFLK8N2ne - #TDF2017pic.twitter.com/7ryWm6sNcp — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) July 12, 2017

