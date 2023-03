Blain : "non aux camions", une nouvelle manifestation pour demander un contournement de la ville

Le combat dure depuis des années. Une nouvelle fois, une cinquantaine d'habitants de Blain, emmenés par l'association "Blain Vivre", ont manifesté dans le centre-ville ce vendredi 24 mars. Environ 23.000 véhicules traversent la commune de 10.000 habitants chaque jour, sur les axes Redon-Nantes (RD164) et Laval-Saint-Nazaire (RN171).

"On les voit, on les entend la journée et la nuit" : c'est le bal incessant des camions devant la fenêtre de cette habitante de Blain. "C'est surtout la pollution, c'est infect. Les façades, les portes, tout est abîmé chez nous, c'est noir." 2.000 camions passent chaque jour dans l'hyper-centre. Marivone aussi les croise en faisant ses courses. "L'espace piétons est réduit. Quand on marche en couple dans une rue, on est obligés de marcher l'un derrière l'autre, sinon on se fait frôler par les camions."

Et c'est la sécurité des enfants qui inquiète particulièrement Nadine en ce moment : "L'autre fois, en sortant de l'école, mon petit-fils m'a échappé. J'ai eu peur, imaginez qu'il y ait eu un camion à ce moment-là... C'est problématique." Puisque des travaux de réaménagement du centre-ville sont en cours, pour dévier les camions dans la rue Jean XXIII, devant deux écoles et un Ehpad. Depuis des années, l'association "Blain Vivre" et sa présidente, Lucie Poirier, se battent pour un contournement global de la ville.

Une étude avait été présentée en 2018 par l'État et le Département, avec plusieurs scénarios, mais sans consensus. Le projet est donc toujours au point mort. L'association espère que la Région va s'emparer du dossier cette année, notamment à travers le contrat de plan État-région.