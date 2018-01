C'est un bâtiment de 24.000 m2 qui va voir le jour dans la Plaine du Var. Il accueillera le futur campus régional de l'apprentissage. 2000 élèves y viendront vivre et faire vivre ce nouveau quartier.

Nice, France

Considéré par l'équipe municipale comme un bâtiment très important pour le futur quartier de la Plaine du Var, ce campus régional de l'apprentissage l'est également par les entreprises. Pour, elles, c'est un fabuleux vivier qui verra le jour, situé dans un même lieu, dans un même endroit. Un seul bâtiment de 24.000 m2 qui regroupera les 5 actuels centres qui disparaîtront in fine.

Chaque année 2.000 élèves, apprentis, alternants, passeront dans les murs blanc du campus pour faire vivre ce quartier en y travaillant la journée, en y faisant leurs courses et en y habitants pour certains. Des studios seront en effet construits attenants aux salles de classes et aux salles d'apprentissage. Le campus coûtera 84 millions d'euros. La réalisation architecturale a été confiée à deux professionnels, Corinne Vezzoni et Jean-Philippe Cabane. La première pierre sera posée en 2019. Le bâtiment accueillera les premiers élèves en 2020 pour un fonctionnement plein en 2021.

Campus régional de l'apprentissage vu de derrière © Radio France - .

Le campus régional de l'apprentissage vu de l'intérieur - .